"Con đường chữ S" ở thôn Đôn, xã Pù Luông. Con đường uốn lượn giữa những triền đồi và thung lũng lúa của Pù Luông từ lâu đã trở thành điểm dừng chân quen thuộc của du khách khi đến với vùng đất này.

Dịp này, dọc hai bên đường, hàng trăm lá cờ đỏ sao vàng được treo ngay ngắn cùng các băng rôn tuyên truyền về ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 16 và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Màu đỏ tươi của cờ nổi bật trên nền xanh của núi rừng tạo nên khung cảnh vừa trang trọng, vừa tràn đầy sức sống.

Những ngôi nhà sàn nằm nép mình bên sườn núi cũng treo cờ Tổ quốc trước hiên, góp phần tạo nên không khí rộn ràng khắp bản làng. Ai nấy đều háo hức chờ đón ngày bầu cử, coi đây là sự kiện chính trị quan trọng, là dịp để mỗi người thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân của mình.

Ông Hà Nam Khánh - Phó bí thư Đảng ủy xã Pù Luông - cho biết đối với người dân vùng cao này, ngày bầu cử luôn được xem là “ngày hội lớn”. Vì vậy, không khí chuẩn bị cho ngày bầu cử rất sôi nổi. Nhiều tuyến đường trong khu vực được dọn dẹp sạch sẽ, các điểm bỏ phiếu được trang trí trang nghiêm, bảo đảm thuận lợi cho cử tri đến thực hiện quyền bầu cử.

Đi trên con đường chữ S những ngày này, du khách không chỉ cảm nhận được vẻ đẹp hùng vĩ của thiên nhiên Pù Luông mà còn thấy rõ tinh thần đoàn kết và niềm tự hào của người dân nơi đây.

“Sự chuẩn bị chu đáo, không khí phấn khởi của người dân cùng hình ảnh con đường chữ S rợp cờ hoa đã tạo nên bức tranh đẹp nơi vùng cao Pù Luông trước ngày bầu cử. Đó không chỉ là sự trang hoàng về cảnh quan mà còn thể hiện tinh thần trách nhiệm, niềm tin và sự đồng lòng của nhân dân hướng về ngày hội lớn của đất nước” - ông Khánh cho biết.

Dưới đây là một số hình ảnh con đường chữ S ở xã Pù Luông rực rỡ cờ hoa:

Con đường chữ S ở thôn Đôn được trang trí cờ hoa lộng lẫy

Hai bên đường là ruộng lúa bậc thang xanh mướt

Những cô gái người Thái diện trên mình trang phục đẹp hòa chung vào không khí của ngày hội non sông

Các tuyến đường ở Pù Luông được treo cờ rực rỡ

Các bạn trẻ chụp ảnh lưu niệm trên con đường

Khắp nơi được trang trí cờ hoa

Một điểm bầu cử được trang trí cờ dọc lối vào cổng

Các điểm bầu cử đã sẵn sàng cho ngày mai