Lũ lụt tàn phá tỉnh Aceh, Indonesia. Video: Antara News

Theo báo The Guardian, tình trạng mưa lớn kéo dài gây lũ lụt diện rộng ở Indonesia trong những ngày qua đã khiến ít nhất 600 người thiệt mạng và hàng trăm trường hợp mất tích.

Bà Aminah Ali, 63 tuổi sống tại khu vực Pidie Jaya thuộc tỉnh Aceh của Indonesia kể, mưa lớn đã xuất hiện vào đêm 26/11. Thông thường nước sẽ từ từ dâng lên. Tuy nhiên, một tiếng động lớn đã xuất hiện giữa đêm tối và ngôi làng mà bà sinh sống “đột ngột bị nhấn chìm”.

Một khu vực bị lũ lụt tàn phá ở tỉnh Aceh, Indonesia. Ảnh: Antara

“Với sự giúp đỡ của con trai, tôi đã cố trèo lên mái nhà và chờ đợi ở đó trong 24 giờ. Mực nước lũ cao hơn 3m, trải dài trong tầm mắt của tôi. Tôi chứng kiến nhiều căn nhà bị lũ cuốn trôi. Ngôi nhà của tôi đã đổ nát, bên trong toàn bùn đất. Tôi không bao giờ tưởng tượng tình hình có thể xảy ra như vậy… Tôi đã mất tất cả tài sản của mình”, bà Aminah đau xót nói.

Busra Ishak, người cũng sống tại Pidie Jaya, cho biết lũ lụt đã cuốn mất căn nhà của ông. “Tôi sống sót nhờ bơi và bám vào một cây dừa. Tôi đã bám ở đó trong hơn 12 tiếng đồng hồ. Một người chị của tôi đã thiệt mạng do lũ lụt. Đến nay, tôi chưa thể liên lạc với những người thân sống ngoài tỉnh Aceh do đường dây điện và viễn thông bị sập”, ông Ishak kể.

Chính quyền Indonesia thông tin, ít nhất 11 cây cầu nối liền nhiều khu vực và quốc lộ khác nhau trên đảo Sumatra đã “bị cắt đứt” do thiên tai. Nhiều ngôi làng bị cô lập và không thể tiếp cận bằng đường bộ. Ngay ở những nơi các đội cứu hộ tiếp cận được, người dân địa phương cũng cho hay, nguồn cứu trợ lương thực và nước sạch không đủ cho nhu cầu của họ.