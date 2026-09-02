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Chiều 2/9, ngày cuối cùng của kỳ nghỉ lễ Quốc khánh kéo dài 5 ngày, các cửa ngõ TPHCM có sự đối lập rõ rệt giữa hai hướng di chuyển chính của thành phố.

Tại cửa ngõ phía Đông, giao thông thông thoáng lạ thường, khác với cảnh ùn ứ thường thấy trước nghỉ lễ.

Tuyến cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây cùng các trục đường dẫn vào cảng Cát Lái (Đồng Văn Cống, Mai Chí Thọ, Võ Chí Công) đều rất thông thoáng, lượng xe tải, xe container giảm mạnh so với ngày thường.

Các phương tiện cá nhân di chuyển đúng tốc độ quy định, dễ dàng lưu thông qua các khu vực vốn là "điểm nóng" như nút giao An Phú hay cầu Long Thành.

Trái ngược với phía Đông, từ 16h, sức ép giao thông dồn về cửa ngõ phía Tây khi dòng xe từ các tỉnh miền Tây nối đuôi nhau về TPHCM.

Tại Quốc lộ 1 (nay là đường Lê Khả Phiêu), dòng xe hướng về Bến xe Miền Tây bị ùn ứ kéo dài. Ô tô, xe khách xếp hàng nối đuôi nhau nhích từng chút một.

Dòng xe ken đặc trên cầu vượt Bình Thuận, cách vòng xoay An Lạc khoảng 3,5km. Hàng nghìn xe máy phải luồn lách vào từng khoảng trống giữa các làn ô tô.

Người dân trở lại TPHCM mang theo nhiều quà quê và đặc sản từ quê nhà.

Anh Thạch Quen (ngụ Vĩnh Long) trở lại TPHCM sau kỳ nghỉ lễ. Anh cho biết năm nay lượng phương tiện đông hơn mọi năm do người dân được nghỉ lễ dài ngày. Anh chọn khung giờ này để trở về TPHCM vì thời tiết mát mẻ, tuy nhiên không ngờ đường lại ùn tắc đến vậy.

Lực lượng Trạm CSGT Tân Túc (Phòng CSGT Công an TPHCM) có mặt từ sớm để điều tiết giao thông, giúp các phương tiện lưu thông thuận lợi hơn.

Cao tốc cửa ngõ phía Đông TPHCM thông thoáng lạ thường

Tại các tuyến cao tốc cửa ngõ phía Đông như Phan Thiết - Dầu Giây và TPHCM - Long Thành - Dầu Giây, các phương tiện di chuyển ổn định và giữ khoảng cách an toàn.

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Các phương tiện duy trì khoảng cách an toàn với xe phía trước.

Trên cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây, dòng xe hướng về TPHCM tăng đều từ đầu giờ chiều. Tại một số đoạn qua địa bàn Đồng Nai, lượng phương tiện đông hơn ngày thường nhưng không xảy ra tình trạng ùn tắc.

Nút giao Quốc lộ 56 với cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây là điểm cuối của tuyến cao tốc. Khi cao tốc đi TPHCM xảy ra ùn tắc, lực lượng chức năng thường tổ chức phân luồng, điều tiết phương tiện từ xa tại đây.

Trạm thu phí Km94 trên cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây vốn được xem là “điểm nóng" ùn tắc sau các kỳ nghỉ lễ nhưng tình hình hôm nay lại khác lạ, dòng xe lưu thông bình thường qua đây.

Theo Đội CSGT đường bộ cao tốc số 6 (Phòng 6, Cục CSGT), giao thông trên các tuyến cao tốc từ Nha Trang về TPHCM chiều 2/9 nhìn chung thông thoáng, phương tiện lưu thông thuận lợi.

Trên cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây, lượng xe hai chiều ở mức vừa phải, các phương tiện duy trì tốc độ ổn định. Cục CSGT phối hợp Phòng CSGT Công an TPHCM, Đồng Nai điều tiết từ xa, bảo đảm giao thông ổn định.

Trên cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây, lượng xe không đông, giao thông thông thoáng, các phương tiện di chuyển thuận lợi, cơ bản tuân thủ giữ khoảng cách an toàn.

Một cán bộ CSGT cho biết, kỳ nghỉ lễ Quốc khánh kéo dài 5 ngày tạo điều kiện để người dân chủ động sắp xếp thời gian trở lại TPHCM sớm, thay vì tập trung di chuyển trong ngày cuối cùng.