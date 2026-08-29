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Đại diện Cục CSGT cho biết, qua công tác tuần tra, kiểm soát, lực lượng CSGT ghi nhận đa số tài xế chấp hành tốt quy định về giữ khoảng cách an toàn với xe chạy liền trước; tình trạng phóng nhanh, lấn làn, chuyển làn liên tục đã giảm hẳn; không ghi nhận hiện tượng phương tiện chạy vào làn dừng xe khẩn cấp.

Ô tô di chuyển giữ khoảng cách an toàn trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ. Ảnh: Đình Hiếu

Cục CSGT đã yêu cầu lực lượng làm nhiệm vụ trên tuyến tăng cường tuyên truyền, kiểm tra, xử lý vi phạm, đồng thời chú trọng hướng dẫn người dân chấp hành đúng khoảng cách an toàn.

Cục CSGT nhận thấy, dù lưu lượng phương tiện rất đông, việc giữ đúng khoảng cách sẽ góp phần hạn chế các vụ va chạm, đồng thời giúp duy trì, nâng cao tốc độ lưu thông, bảo đảm giao thông an toàn, thông suốt.

Trước đó, trong các ngày 26, 27 và 28/8, Đội 3, Cục CSGT đã xử lý 16 trường hợp đều là lái xe khách vi phạm quy định về giữ khoảng cách an toàn trên tuyến Pháp Vân – Cầu Giẽ – Cao Bồ – Mai Sơn – Quốc lộ 45 – Nghi Sơn.

"Mục tiêu của công tác kiểm tra, xử lý không phải xử phạt thật nhiều mà là thông qua việc xử lý vi phạm để cảnh báo, nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông, chủ động phòng ngừa tai nạn", đại diện Cục CSGT nhấn mạnh.

Thời gian tới, lực lượng CSGT sẽ tiếp tục tập trung xử lý vi phạm không giữ khoảng cách an toàn, qua đó từng bước nâng cao ý thức của người điều khiển phương tiện, góp phần giảm các vụ tai nạn giao thông có nguyên nhân từ hành vi này.

Không xử lý vi phạm trong các tình huống bất khả kháng

Một số người dân băn khoăn về tình huống xe đang lưu thông bình thường trên cao tốc thì phía trước bất ngờ có sự cố hoặc ùn tắc khiến khoảng cách giữa các xe thấp hơn mức tối thiểu.

Đại diện Cục CSGT khẳng định: "Trường hợp này không tính là vi phạm nếu khoảng cách bị thu hẹp do tình huống bất ngờ, bắt buộc phải xử lý để bảo đảm an toàn".

Vị đại diện Cục CSGT cho biết thêm, mục đích của quy định về khoảng cách an toàn là giúp phương tiện phía sau có đủ khoảng cách để phản ứng khi xe phía trước gặp sự cố.

Đồng thời, việc xử lý vi phạm này được áp dụng trong điều kiện giao thông bình thường, không xảy ra các tình huống bất khả kháng, sự cố. Lực lượng chức năng không xử phạt máy móc đối với những tình huống bất khả kháng hoặc thay đổi đột ngột.