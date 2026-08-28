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21h ngày 28/8, Vành đai 3 trên cao (đoạn qua hồ Linh Đàm, Hà Nội) hướng ra cửa ngõ Thủ đô lâm vào cảnh ùn tắc kéo dài. Ô tô di chuyển với vận tốc khoảng 20km/h, nhiều tài xế cho biết do lo ngại sáng mai (29/8) ùn tắc giao thông nên quyết định về quê trong đêm.

Ở lối lên Vành đai 3 trên cao (đoạn qua hồ Linh Đàm, Hà Nội), đông phương tiện lưu thông.

Trên đường Ngọc Hồi (đoạn qua lối rẽ vào cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ) phương tiện bị dồn cục bộ theo hướng đi các xã phía Nam của Thủ đô như: Thường Tín, Phú Xuyên, Đại Xuyên...

Đáng chú ý, trên tuyến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, 3 hàng ô tô xếp hàng dài ngay từ lối vào, di chuyển chậm đến khu vực Trạm thu phí. Trong ảnh là khu vực cầu vượt Tự Khoát (tại Km172+800 của đường cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ).

Đến khoảng 22h, lượng phương tiện dồn ra cửa ngõ phía Nam của Hà Nội bắt đầu giảm dần, tình trạng ùn tắc cục bộ cũng giảm.

Đại diện Cục CSGT cho biết phương tiện sẽ gia tăng đột biến vào thời điểm trước khi bắt đầu kỳ nghỉ (khi người dân rời các đô thị lớn về quê hoặc đi du lịch) và ngày cuối kỳ nghỉ (khi người dân trở lại các thành phố để chuẩn bị làm việc, học tập).

Để tránh ùn tắc, Cục CSGT khuyến cáo người dân không nên lựa chọn thời điểm xuất phát theo tâm lý đám đông, cần chủ động theo dõi tình hình giao thông, lựa chọn hành trình phù hợp và tuân thủ hướng dẫn của lực lượng chức năng khi lưu thông qua các khu vực có mật độ phương tiện cao.