Ngày 12/5, Cục CSGT (Bộ Công an) đăng tải đoạn clip ghi lại cảnh một nam sinh không đội mũ bảo hiểm, điều khiển xe điện chạy trên đường với tốc độ gần 90km/h, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông.

Đoạn clip do camera hành trình của một ô tô đi cùng chiều ghi lại. Thời điểm này, ô tô đang di chuyển với tốc độ 81-82 km/h nhưng xe điện vẫn vượt lên khá xa.

Cũng theo hình ảnh trong clip, nam sinh điều khiển xe điện với tốc độ cao trên quãng đường dài, không giảm tốc độ khi đi qua khu vực giao cắt.

Đại diện Cục CSGT cho biết, Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ quy định xe gắn máy có động cơ điện phải có vận tốc thiết kế không lớn hơn 50km/h và công suất động cơ không vượt quá 4kW.

“Phương tiện trên đã được độ, chế thế nào mà có thể đạt vận tốc cao đến vậy?”, vị đại diện Cục CSGT đặt câu hỏi.

Đồng thời, Cục CSGT đưa ra cảnh báo đối với các bậc phụ huynh trong việc quản lý con em mình.

“Phụ huynh và người giám hộ của các em nhỏ nghĩ gì khi xem đoạn clip trên? Hãy biết rằng mình còn may mắn khi mỗi chiều về nhà vẫn còn nhìn thấy con em mình. Bởi nếu buông lỏng quản lý, rất dễ phải ân hận cả đời”, đại diện Cục CSGT khuyến cáo.