Ngày 12/5, đại diện Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, gần đây trên mạng xã hội xuất hiện tranh luận về việc lực lượng CSGT “báo lỗi sai” đối với hành vi người điều khiển ô tô vi phạm lỗi “quay đầu xe ở phần đường dành cho người đi bộ qua đường” (quy định tại điểm i khoản 4 Điều 6 Nghị định 168/2024/NĐ-CP).

Đại diện Cục CSGT thông tin, sau khi nghiên cứu hình ảnh, clip do hệ thống giám sát ghi nhận đối với ô tô biển số 36D-006.XX vi phạm lúc 10h50 ngày 3/4 tại ngã tư Hạc Thành - Lê Lợi, phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa, lực lượng CSGT xác định tài xế có nhiều lỗi vi phạm.

Thứ nhất, tài xế này có hành vi không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông (vượt đèn đỏ).

Phân tích hình ảnh cho thấy, lúc 10h50'12'', khi xe đi đến trước vạch dừng thì đèn tín hiệu đã chuyển sang màu vàng. Tuy nhiên, tài xế không dừng xe mà tiếp tục đi qua vạch dừng, đồng thời thực hiện quay đầu xe.

Theo Cục CSGT, hành vi trên vi phạm điểm b, điểm c Điều 11 Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ. Căn cứ Nghị định 168/2024/NĐ-CP, người điều khiển xe bị phạt từ 18-20 triệu đồng và bị trừ 4 điểm giấy phép lái xe.

Hình ảnh ô tô con vượt đèn đỏ, quay đầu tại phần đường dành cho người đi bộ. Ảnh: CACC

Thứ hai, tài xế còn có hành vi quay đầu xe tại phần đường dành cho người đi bộ qua đường.

Cụ thể, từ 10h50'15'' đến 10h50'21'', ô tô thực hiện quay đầu tại phần đường dành cho người đi bộ, được giới hạn bằng vạch kẻ đường 7.3 - vạch xác định phạm vi phần đường dành cho người đi bộ cắt qua đường.

Theo Cục CSGT, tài xế đã vi phạm khoản 4 Điều 15 Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ; bị phạt từ 2-3 triệu đồng.

Vạch kẻ cho người đi bộ sang đường có hai dạng

Đại diện Cục CSGT cho biết, phần đường dành cho người đi bộ qua đường được xác định bằng vạch kẻ đường, bố trí tại những nơi có người đi bộ qua đường. Chiều rộng tối thiểu của phần đường này không được nhỏ hơn 3m. Trường hợp trên cùng một đoạn đường bố trí 2 vị trí cho người đi bộ qua đường thì khoảng cách giữa hai vị trí nên lớn hơn 150m.

Theo quy chuẩn hiện hành, có 2 dạng vạch kẻ đường dành cho người đi bộ qua đường gồm: vạch đậm liền song song màu trắng (thường gọi là vạch ngựa vằn) và dạng sử dụng 2 vạch liền màu trắng. Loại thứ hai chỉ áp dụng để xác định phần đường dành cho người đi bộ qua đường tại những nơi có đèn tín hiệu phân định thời gian người đi bộ được phép qua đường.

Vạch kẻ đường dành cho người đi bộ qua đường đậm liền song song màu trắng. Ảnh: Đình Hiếu

Về hành vi quay đầu xe trên phần đường dành cho người đi bộ qua đường, khoản 4 Điều 15 Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ quy định: “Không được quay đầu xe ở phần đường dành cho người đi bộ qua đường, trên cầu, đầu cầu, gầm cầu vượt, ngầm, tại nơi đường bộ giao nhau cùng mức với đường sắt, đường hẹp, đường dốc, đoạn đường cong tầm nhìn bị che khuất, trên đường cao tốc, trong hầm đường bộ, trên đường một chiều, trừ khi có hiệu lệnh của người điều khiển giao thông hoặc chỉ dẫn của biển báo hiệu tạm thời”.

Theo đại diện Cục CSGT, mọi phương tiện đều bị nghiêm cấm quay đầu xe trên phần đường dành cho người đi bộ qua đường, bất kể có hay không có người đi bộ tại thời điểm đó.