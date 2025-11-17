XEM CLIP (Nguồn: Minh Đức)

Ngày 17/11, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip phản ánh tài xế ô tô vừa "cầm lái" vừa dùng điện thoại di động khi đi qua cầu Chương Dương (Hà Nội), tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn giao thông.

Theo hình ảnh trong clip, một người đàn ông trong quá trình điều khiển ô tô mang BKS 30H-119.XX (nhãn hiệu BMW X7) đã dùng tay cầm và sử dụng điện thoại di động. Cũng theo người đăng tải clip, nam tài xế dùng điện thoại di động khi lái xe còn "ép" các xe khác đi cùng chiều trong làn hỗn hợp trên cầu Chương Dương.

Hình ảnh ô tô nhãn hiệu BMW X7 lưu thông qua cầu Chương Dương. Ảnh chụp màn hình

Sau khi đoạn clip được đăng tải, nhiều người đã bày tỏ bất bình vì hành vi vừa lái xe, vừa dùng điện thoại, tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn giao thông.

Đáng chú ý, khi tra cứu phương tiện vi phạm giao thông qua hình ảnh tại Cổng thông tin Cục CSGT (Bộ Công an), ô tô này còn vi phạm hai lỗi "Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông".

Tài xế vừa lái xe vừa dùng điện thoại. Ảnh chụp màn hình

Điểm h khoản 5 Điều 6 Nghị định 168/2024 quy định phạt tiền từ 4–6 triệu đồng đối với người điều khiển ô tô dùng tay cầm và sử dụng điện thoại hoặc thiết bị điện tử khi điều khiển phương tiện đang di chuyển trên đường.

Theo thống kê của Phòng CSGT Công an Hà Nội, từ ngày 13 đến 15/11, lực lượng chức năng toàn thành phố đã xử lý 368 trường hợp vi phạm, tạm giữ 55 phương tiện, phạt tiền hơn 1 tỷ đồng và trừ điểm giấy phép lái xe 253 trường hợp.

Trong đó, 204 trường hợp vi phạm liên quan đến biển số như: không gắn biển số, biển số mờ, bị sơn, bẻ cong, che lấp hoặc gắn sai quy định; đồng thời, 164 trường hợp bị phát hiện dùng tay sử dụng điện thoại khi đang điều khiển phương tiện.