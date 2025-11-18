Sáng 18/11, không khí lạnh tăng cường khiến Hà Nội xuất hiện mưa phùn, nhiệt độ giảm xuống còn 17-20 độ C. Mưa phùn bao phủ khiến việc đi lại của người dân gặp nhiều khó khăn.

Ghi nhận trên đường Nguyễn Xiển, tình trạng ùn tắc kéo dài theo hướng vào trung tâm thành phố. Nhiều thời điểm, ô tô đi thành 6 làn, "ép" người đi xe máy vào vỉa hè.

Dưới lòng đường ô tô "chiếm" hết chỗ đi của xe máy, nhiều người đã lái xe leo lên vỉa hè để thoát ùn tắc. Anh Phạm Trung Kiên (trú tại phường Hà Đông, Hà Nội) cho biết: "Cực chẳng đã tôi mới đi xe máy lên vỉa hè chứ không hề muốn vi phạm".

Tuy nhiên, nhiều thời điểm trên vỉa hè đường Nguyễn Xiển cũng bị ùn tắc vì có quá nhiều xe máy đi lên và ô tô đỗ chắn đường.

Tình cảnh tương tự cũng xảy ra trên đường Khuất Duy Tiến (hướng đi cầu Mai Dịch), dòng ô tô xếp hàng dài để lên vành đai 3 trên cao.

Tình trạng ùn tắc kéo dài tại Khuất Duy Tiến - Tố Hữu.

Hầm chui Thanh Xuân (hướng đi Tố Hữu) cũng bị ùn cục bộ tại lối lên cửa hầm, dòng phương tiện nhích từng mét.

Tại hầm chui Trung Hòa (hướng đi Nguyễn Chí Thanh), dòng ô tô, xe máy cũng bị ùn tắc cục bộ theo hướng từ Đại lộ Thăng Long vào trung tâm thành phố.