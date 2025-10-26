Nâng cấp lên định danh mức hai trên ứng dụng giao thông VNeTraffic, nhiều người bất ngờ khi thấy ô tô, xe máy vẫn đứng tên mình, dù đã bán từ nhiều năm trước.
Ứng dụng giao thông thông minh (VNeTraffic) được Cục CSGT (Bộ Công an) sử dụng để quản lý thông tin về phương tiện, người lái và cũng là kênh giao tiếp, tiếp nhận phản ánh về giao thông từ người dân.
Sau khi nâng cấp lên định danh mức hai, qua VNeTraffic, người dân có thể quản lý thông tin hồ sơ phương tiện, lịch sử phương tiện và cho mượn phương tiện. Tuy nhiên, cũng từ khi nâng cấp lên định danh mức hai, nhiều người bất ngờ vì thấy mình vẫn đứng tên ô tô, xe máy đã bán cho người khác từ lâu.
Người dùng mạng xã hội tên N.D.D. cho biết, anh đã bán xe máy từ năm 2020 theo hình thức không công chứng, chỉ bàn giao xe và giấy đăng ký cho người mua tự làm thủ tục sang tên. Tuy nhiên, khi tra cứu trên ứng dụng VNeTraffic, anh vẫn thấy tên mình đứng trên đăng ký phương tiện.
“Tôi không rõ hiện ai là chủ của chiếc xe, cũng không biết làm cách nào để gỡ tên mình khỏi phương tiện”, anh N.D.D. băn khoăn.
Liên quan đến vấn đề trên, đại diện Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, theo quy định về đăng ký xe, biển số xe (biển 5 số) đã được định danh theo căn cước của cá nhân hoặc mã số định danh doanh nghiệp, mã số thuế với cơ quan, tổ chức. Tức là biển số xe sẽ “đi theo người”, chính vì vậy chủ xe (đứng tên trên đăng ký xe) sẽ phải chịu trách nhiệm đến cùng đối với phương tiện.
"Chủ xe đã chuyển nhượng phương tiện của mình nhưng chưa thực hiện các thủ tục sang tên, chuyển chủ theo quy định cần đến cơ quan đăng ký xe để khai báo, cung cấp thông tin phương tiện hoặc làm thủ tục thu hồi biển số xe", đại diện Cục CSGT khuyến cáo.
Cũng theo vị đại diện này, trường hợp người mua xe qua nhiều đời chủ mà không tìm được chủ xe đứng tên trên giấy đăng ký, cần đến cơ quan đăng ký xe để làm thủ tục thu hồi biển số và đăng ký xe đứng tên mình.
"Hiện thủ tục khá thông thoáng tạo điều kiện cho người sử dụng xe đã qua nhiều đời chủ. Sau khi hoàn tất thủ tục, trong vòng 30 ngày, chủ xe mới sẽ được cấp đăng ký mới", đại diện Cục CSGT cho biết.
Điều 32. Giải quyết đăng ký sang tên xe đối với xe đã chuyển quyền sở hữu qua nhiều tổ chức, cá nhân
1. Tổ chức, cá nhân đang sử dụng xe đến cơ quan đăng ký xe quản lý hồ sơ xe đó để làm thủ tục thu hồi. Sau đó đến cơ quan đăng ký xe nơi tổ chức, cá nhân đang sử dụng xe có trụ sở, cư trú làm thủ tục đăng ký sang tên xe.
2. Hồ sơ thu hồi được quy định tại khoản 1 Điều 16 Thông tư 79/2024 về cấp, thu đổi đăng ký, biển số xe cơ giới.
3. Thủ tục thu hồi:
a) Trường hợp tổ chức, cá nhân đang sử dụng xe có chứng từ chuyển quyền sở hữu xe của chủ xe và chứng từ chuyển quyền sở hữu xe của người bán cuối cùng: Trong thời hạn 2 ngày làm việc kể từ ngày cơ quan đăng ký xe làm thủ tục thu hồi nhận đủ hồ sơ thu hồi thì người có thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính đối với chủ xe và tiến hành xử phạt theo quy định của pháp luật, tổ chức, cá nhân đang sử dụng xe ký vào biên bản vi phạm hành chính với tư cách là người chứng kiến và ký vào các giấy tờ có liên quan đến thủ tục thu hồi; sau đó giải quyết cấp chứng nhận thu hồi chứng nhận đăng ký xe, biển số xe theo quy định.
b) Trường hợp tổ chức, cá nhân đang sử dụng xe không có chứng từ chuyển quyền sở hữu xe của chủ xe và chứng từ chuyển quyền sở hữu xe của người bán cuối cùng: Sau khi nhận đủ hồ sơ thu hồi thì người có thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính đối với chủ xe và tiến hành xử phạt theo quy định của pháp luật, tổ chức, cá nhân đang sử dụng xe ký vào biên bản vi phạm hành chính với tư cách là người chứng kiến và ký vào các giấy tờ có liên quan đến thủ tục thu hồi, cơ quan đăng ký xe cấp giấy hẹn có giá trị được sử dụng xe trong thời gian 30 ngày.
Trong thời hạn 2 ngày làm việc, cơ quan đăng ký xe phải gửi thông báo cho chủ xe, niêm yết công khai tại trụ sở cơ quan, tra cứu, xác minh tàng thư xe mất cắp và dữ liệu đăng ký xe.
Sau 30 ngày nếu không tranh chấp, khiếu kiện, người có thẩm quyền thực hiện thủ tục xử phạt vi phạm hành chính theo quy định; sau đó giải quyết cấp giấy chứng nhận thu hồi đăng ký xe, biển số xe theo quy định.
Trích Thông tư 79/2024/TT-BCA sửa đổi bổ sung tại Thông tư 13/2025/TT-BCA