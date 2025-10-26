Ứng dụng giao thông thông minh (VNeTraffic) được Cục CSGT (Bộ Công an) sử dụng để quản lý thông tin về phương tiện, người lái và cũng là kênh giao tiếp, tiếp nhận phản ánh về giao thông từ người dân.

Sau khi nâng cấp lên định danh mức hai, qua VNeTraffic, người dân có thể quản lý thông tin hồ sơ phương tiện, lịch sử phương tiện và cho mượn phương tiện. Tuy nhiên, cũng từ khi nâng cấp lên định danh mức hai, nhiều người bất ngờ vì thấy mình vẫn đứng tên ô tô, xe máy đã bán cho người khác từ lâu.

Hình ảnh tra cứu thông tin về phương tiện trên VNeTraffic. Ảnh chụp màn hình

Người dùng mạng xã hội tên N.D.D. cho biết, anh đã bán xe máy từ năm 2020 theo hình thức không công chứng, chỉ bàn giao xe và giấy đăng ký cho người mua tự làm thủ tục sang tên. Tuy nhiên, khi tra cứu trên ứng dụng VNeTraffic, anh vẫn thấy tên mình đứng trên đăng ký phương tiện.

“Tôi không rõ hiện ai là chủ của chiếc xe, cũng không biết làm cách nào để gỡ tên mình khỏi phương tiện”, anh N.D.D. băn khoăn.

Người dân cần đến cơ quan công an để làm thủ tục sang tên, đổi chủ khi mua, bán xe. Ảnh minh họa: Đình Hiếu

Liên quan đến vấn đề trên, đại diện Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, theo quy định về đăng ký xe, biển số xe (biển 5 số) đã được định danh theo căn cước của cá nhân hoặc mã số định danh doanh nghiệp, mã số thuế với cơ quan, tổ chức. Tức là biển số xe sẽ “đi theo người”, chính vì vậy chủ xe (đứng tên trên đăng ký xe) sẽ phải chịu trách nhiệm đến cùng đối với phương tiện.

"Chủ xe đã chuyển nhượng phương tiện của mình nhưng chưa thực hiện các thủ tục sang tên, chuyển chủ theo quy định cần đến cơ quan đăng ký xe để khai báo, cung cấp thông tin phương tiện hoặc làm thủ tục thu hồi biển số xe", đại diện Cục CSGT khuyến cáo.

Cũng theo vị đại diện này, trường hợp người mua xe qua nhiều đời chủ mà không tìm được chủ xe đứng tên trên giấy đăng ký, cần đến cơ quan đăng ký xe để làm thủ tục thu hồi biển số và đăng ký xe đứng tên mình.

"Hiện thủ tục khá thông thoáng tạo điều kiện cho người sử dụng xe đã qua nhiều đời chủ. Sau khi hoàn tất thủ tục, trong vòng 30 ngày, chủ xe mới sẽ được cấp đăng ký mới", đại diện Cục CSGT cho biết.