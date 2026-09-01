Tối 1/9, đại diện Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, qua theo dõi tình hình giao thông và các vụ tai nạn, va chạm trên cao tốc, lực lượng chức năng nhận thấy tình trạng phương tiện bám quá sát xe phía trước tiềm ẩn nguy cơ xảy ra va chạm liên hoàn.

Theo đại diện Cục CSGT, khi lưu thông với tốc độ từ 40-50 km/h trở lên, nếu xe phía trước đột ngột giảm tốc, dừng lại hoặc gặp sự cố, phương tiện phía sau không giữ đủ khoảng cách sẽ khó có đủ thời gian và quãng đường để xử lý. Điều này có thể dẫn đến các vụ va chạm liên tiếp.

“Chỉ một va chạm nhỏ cũng có thể chiếm dụng làn đường, tạo điểm nghẽn và khiến hàng nghìn phương tiện phía sau phải giảm tốc độ, dừng chờ”, đại diện Cục CSGT cho biết.

Phương tiện lưu thông trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ - Cao Bồ - Mai Sơn - Quốc lộ 45. Ảnh: Đình Hiếu

Qua những ngày đầu kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, dù lưu lượng phương tiện trên nhiều tuyến cao tốc tăng cao, ý thức chấp hành của người điều khiển phương tiện có chuyển biến tích cực. Việc đi đúng làn, hạn chế chuyển làn liên tục và chủ động giữ khoảng cách với xe phía trước được thực hiện tốt hơn.

"Tính đến 12h ngày 1/9, trên tuyến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ - Ninh Bình chưa xảy ra vụ tai nạn giao thông liên hoàn nào. Đây là một trong những yếu tố góp phần duy trì dòng phương tiện lưu thông ổn định trong điều kiện mật độ giao thông cao", đại diện Cục CSGT thống kê.

Lượng phương tiện gia tăng vào chiều 1/9. Ảnh: Đình Hiếu

Đại diện Cục CSGT cho rằng, khi lưu thông trên cao tốc, điều quan trọng là duy trì hành trình ổn định thay vì cố chạy nhanh. Việc giữ khoảng cách phù hợp giúp hạn chế va chạm, ùn tắc và thời gian chờ đợi, đồng thời giảm nguy cơ phát sinh chi phí sửa chữa và các rủi ro trên đường.

CSGT tiếp tục xử lý vi phạm khoảng cách an toàn trên cao tốc

Để chủ động phòng ngừa tai nạn, Cục CSGT đã chỉ đạo lực lượng tăng cường tuyên truyền, nhắc nhở tài xế về việc giữ khoảng cách an toàn với xe chạy liền trước.

Lực lượng chức năng sẽ tập trung xử lý những trường hợp cố tình không tuân thủ quy định hoặc đã được nhắc nhở nhiều lần nhưng vẫn tiếp tục vi phạm.

Việc kiểm soát được thực hiện tại những vị trí có tổ chức giao thông bằng biển báo và vạch xác định khoảng cách xe theo quy chuẩn.

Từ ngày 26/8 đến nay, CSGT đã phát hiện, xử lý 22 trường hợp vi phạm, chủ yếu là xe kinh doanh vận tải.

CSGT sử dụng chứng cứ điện tử để chứng minh vi phạm không giữ khoảng cách. Ảnh: Đình Hiếu

Theo Cục CSGT, người điều khiển ô tô không tuân thủ quy định về khoảng cách an toàn với xe chạy liền trước khi lưu thông trên đường cao tốc bị phạt 4-6 triệu đồng và trừ 2 điểm giấy phép lái xe.

Cục CSGT khuyến cáo tài xế chủ động giữ khoảng cách phù hợp, tránh bám sát xe phía trước, đặc biệt khi lưu thông với tốc độ cao. Việc duy trì khoảng cách an toàn giúp tài xế có đủ thời gian xử lý khi phương tiện phía trước giảm tốc hoặc dừng đột ngột, qua đó hạn chế nguy cơ xảy ra va chạm liên hoàn.

Sau kỳ nghỉ lễ, Cục CSGT dự kiến tập trung tuyên truyền và xử lý các trường hợp di chuyển chậm nhưng bám làn trái, gây cản trở giao thông và hạn chế tốc độ lưu thông của dòng xe.