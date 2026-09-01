Ngày 1/9, Phòng CSGT Công an Hà Nội phối hợp với Sở Xây dựng Hà Nội khảo sát thực địa tại cầu Nhật Tân, thống nhất phương án điều chỉnh hạ tầng nhằm phòng ngừa tai nạn liên hoàn và bảo đảm an toàn giao thông trên tuyến.

Sau khảo sát, các đơn vị đã đánh giá toàn diện hạ tầng và tình hình lưu thông trên cầu Nhật Tân. Qua đó, liên ngành thống nhất giải pháp bổ sung hệ thống biển cảnh báo khoảng cách, điều chỉnh lại quy định tốc độ trên từng làn xe; đồng thời, lắp đặt bổ sung hệ thống phản quang và sơn kẻ lại vạch đường.

Dự kiến trong tháng 9, các bên liên quan sẽ triển khai tổ chức lại giao thông tại khu vực này.

Lực lượng CSGT cùng Sở Xây dựng Hà Nội khảo sát tại cầu Nhật Tân. Ảnh: Đình Hiếu

Đại diện Đội CSGT số 2 (Phòng CSGT Công an Hà Nội) cho biết, cầu Nhật Tân là trục giao thông huyết mạch kết nối nội thành với các vùng ven, các tuyến quốc lộ đi phía Bắc. Đặc biệt, đây là tuyến đường dẫn tới sân bay quốc tế Nội Bài.

Mật độ giao thông qua cầu luôn ở mức rất cao. Do đó, việc khẩn trương tổ chức lại giao thông giúp phòng ngừa từ sớm các vụ tai nạn giao thông liên hoàn, vốn xảy ra nhiều trên cầu thời gian qua.

"Nhiều vụ tai nạn xuất phát từ nguyên nhân tài xế thiếu chú ý quan sát, vi phạm tốc độ hoặc không duy trì khoảng cách an toàn", Đội CSGT số 2 nhìn nhận.

Tốc độ tối đa được sơn xuống mặt đường trên cầu Nhật Tân. Ảnh: Đình Hiếu

Khi phương án tổ chức giao thông mới chính thức áp dụng, CSGT sẽ tăng cường tuần tra, kiểm soát, tuyên truyền và hướng dẫn người dân chấp hành. Trong quá trình vận hành, đơn vị chủ động tiếp thu các ý kiến đánh giá của người dân để xem xét, điều chỉnh.

Tới đây, lực lượng chức năng sẽ kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp cố tình vi phạm. Trong đó, hệ thống camera AI giám sát thông minh được khai thác triệt để nhằm phát hiện và phạt nguội xe vi phạm về tốc độ, không giữ khoảng cách an toàn trên cầu.

Ngoài ra, cảnh sát tăng cường tuần tra lưu động, đẩy mạnh tiếp nhận, xử lý các vi phạm giao thông qua clip, hình ảnh phản ánh do người dân cung cấp.

Hệ thống biển báo trên cầu Nhật Tân. Ảnh: Đình Hiếu

Trên cơ sở kết quả triển khai tại cầu Nhật Tân, phương án rà soát và tổ chức giao thông nêu trên có thể được nhân rộng đồng bộ trên các cây cầu lớn khác như Thăng Long, Vĩnh Tuy, Thanh Trì.