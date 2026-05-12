Dù đứng hạng 21 ATP và được đánh giá cao hơn, Learner Tien không thể vượt qua thử thách mang tên Jodar, tay vợt người Tây Ban Nha xếp hạng 34 thế giới.

Learner Tien dừng bước ở vòng 4 Rome Open 2026 - Ảnh: Tennis Passion

Trận đấu diễn ra với thế trận một chiều ngay từ đầu. Trong set đầu tiên, tay vợt người Mỹ gốc Việt gặp khó khăn ngay từ những game giao bóng đầu tiên.

Jodar áp dụng chiến thuật tấn công mạnh mẽ, khiến Tien không thể duy trì nhịp độ. Kết quả là Tien chỉ có thể thắng một game duy nhất, để thua 1-4 trong set đầu.

Sang set hai, Learner Tien cố gắng lấy lại phong độ, nhưng Jodar vẫn thi đấu vô cùng ổn định và chính xác, khiến tay vợt gốc Việt không thể tạo ra đột biến.

Rafael Jodar vào tứ kết Rome Open - Ảnh: RG

Mặc dù Tien có một vài cơ hội trong các game giao bóng của đối thủ, Jodar vẫn chứng tỏ được bản lĩnh của mình và kết thúc trận đấu 4-6.

Đây là một kết quả bất ngờ và đáng thất vọng đối với Tien, nhất là khi anh đang có phong độ cao trước giải đấu.