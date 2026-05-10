Highlights Jannik Sinner 2-0 Sebastian Ofner (nguồn: Tennis TV)

Jannik Sinner có màn khởi đầu đầy ấn tượng tại Rome Open khi vượt qua Sebastian Ofner trong trận đấu mà anh gần như kiểm soát hoàn toàn thế trận. Trước sự cổ vũ của khán giả nhà, tay vợt số 1 thế giới cho thấy sự ổn định, bản lĩnh và khả năng áp đặt quen thuộc.

Jannik Sinner vẫn duy trì phong độ không thể ngăn cản - Ảnh: RG

Ngay trong set đầu tiên, Sinner liên tục khiến Ofner gặp khó bằng những cú đánh uy lực từ cuối sân. Đáng chú ý, tay vợt người Italia chỉ mắc 5 lỗi tự đánh hỏng, qua đó duy trì áp lực lớn lên đối thủ. Sang set hai, Sinner tiếp tục tạo khác biệt bằng pha bỏ nhỏ tinh tế ngay đầu set để bẻ game giao bóng của Ofner, trước khi tiến thẳng tới chiến thắng.

Sau trận, Sinner thừa nhận cảm giác trở lại Rome rất đặc biệt. Anh cho biết điều quan trọng nhất ở trận đầu tiên là không thua, đồng thời tin rằng phong độ sẽ được cải thiện qua từng ngày.

Chiến thắng sau 1 giờ 31 phút giúp Sinner nâng chuỗi thắng tại Masters 1000 lên 29 trận, cân bằng thành tích dài thứ ba trong lịch sử của Roger Federer.

Tay vợt 24 tuổi đang hướng tới mục tiêu trở thành người Italia đầu tiên vô địch Rome Open kể từ Adriano Panatta năm 1976. Đối thủ tiếp theo của anh sẽ là Jakub Mensik hoặc Alexei Popyrin.