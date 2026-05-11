Tay vợt người Mỹ gốc Việt Learner Tien tiếp tục tạo dấu ấn mạnh mẽ tại Rome Open 2026 khi vượt qua Alexander Bublik ở vòng 3 sau màn rượt đuổi đầy kịch tính. Dù để thua set đầu, Tien vẫn cho thấy bản lĩnh đáng nể để thắng ngược 2-1 với các tỷ số 4-6, 6-3 và 7-5.

Trận đấu khởi đầu không dễ dàng với Learner Tien. Bublik, vốn nổi tiếng với lối đánh ngẫu hứng và những pha xử lý khó lường, nhập cuộc chủ động hơn. Tay vợt Kazakhstan tận dụng tốt cơ hội ở set đầu để giành chiến thắng 6-4, qua đó tạo áp lực lớn lên đối thủ trẻ.

Learner Tien tiếp tục ghi ấu dấn tại Rome Open 2026 - Ảnh: ATP

Tuy nhiên, Learner Tien không hề nao núng. Sang set hai, tay vợt gốc Việt điều chỉnh chiến thuật hợp lý, chơi chắc chắn hơn trong các game giao bóng và kiên nhẫn kéo Bublik vào những pha bóng bền. Sự ổn định ấy giúp Tien từng bước lấy lại thế trận, trước khi thắng 6-3 để đưa trận đấu vào set quyết định.

Set ba diễn ra căng thẳng khi hai tay vợt bám đuổi quyết liệt từng game. Bublik tiếp tục gây khó bằng các cú giao bóng uy lực, nhưng Tien cho thấy sự lì lợm và khả năng giữ bình tĩnh ở thời điểm then chốt. Khi tỷ số được đẩy lên 5-5, tay vợt người Mỹ gốc Việt tận dụng thời cơ để tạo bước ngoặt, rồi khép lại set đấu với chiến thắng 7-5.

Màn ngược dòng này giúp Learner Tien tiến sâu tại Rome Open 2026, đồng thời khẳng định anh đang là một trong những tay vợt trẻ đáng chú ý trên ATP Tour.