Highlights Jannik Sinner 2-0 Alexei Popyrin (nguồn: Tennis TV)

Jannik Sinner tiếp tục cho thấy phong độ đáng sợ tại Rome Open khi dễ dàng vượt qua Alexei Popyrin ở vòng đấu mới nhất. Trước tay vợt đang xếp hạng 60 ATP, hạt giống số 1 gần như không gặp quá nhiều khó khăn để khẳng định đẳng cấp vượt trội.

Ngay trong set đầu tiên, Sinner đã tạo ra khác biệt rất sớm. Anh bẻ game giao bóng mở màn của Popyrin, qua đó nhanh chóng nắm lợi thế về điểm số lẫn tâm lý. Tay vợt người Australia tỏ ra lúng túng trước những pha điều bóng chính xác, tốc độ và đầy biến hóa từ đối thủ.

Jannik Sinner vẫn chưa có đối thủ tại Rome Open 2026 - Ảnh: RG

Càng thi đấu, Sinner càng kiểm soát hoàn toàn thế trận. Những cú đánh nặng từ cuối sân của tay vợt số 1 thế giới liên tục đẩy Popyrin vào thế phòng ngự bị động. Đến game 5, Sinner tiếp tục giành thêm một break-point, trước khi khép lại set đầu với chiến thắng áp đảo 6-2.

Sang set hai, thế trận thậm chí còn một chiều hơn. Popyrin gần như không có cơ hội vùng lên khi liên tục bị Sinner gây sức ép trong các game cầm giao bóng. Hạt giống số 1 tận dụng triệt để sự sa sút của đối thủ, giành liên tiếp 3 break-point và không để Popyrin thắng bất kỳ game nào.

Chung cuộc, Jannik Sinner thắng 2-0 với các tỷ số 6-2, 6-0 chỉ sau 67 phút thi đấu. Chiến thắng hủy diệt này giúp anh tiến vào vòng 4 Rome Open, nơi sẽ chạm trán đồng hương Andrea Pellegrino.