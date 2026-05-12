Highlights Jannik Sinner 2-0 Andrea Pellegrino (nguồn: Tennis TV)

Jannik Sinner tiếp tục thể hiện sức mạnh vượt trội tại Rome Open 2026 khi giành chiến thắng dễ dàng 6-2, 6-3 trước đồng hương Andrea Pellegrino, qua đó tiến vào tứ kết sau 1 giờ 30 phút thi đấu.

jannik sinner.jpg
Sinner dễ dàng lấy vé tứ kết Rome Open - Ảnh: ATP

Set 1 chứng kiến Sinner hoàn toàn làm chủ trận đấu, giành tới 2 break point ngay đầu set. Pellegrino không thể tìm ra cách đối phó với lối chơi mạnh mẽ của tay vợt người Italia và đành chịu thất bại 2-6.

Bước sang set 2, Pellegrino có một số nỗ lực giằng co, nhưng không thể duy trì lâu. Từ game thứ 7, Sinner gia tăng áp lực, bẻ game giao bóng của đối thủ và nhanh chóng khép lại set với tỷ số 6-3.

jannik sinner 1.jpg
Sinner cân bằng kỷ lục 31 chiến thắng liên tiếp tại các giải Masters 1000 của Djokovic - Ảnh: ATP

Chiến thắng này giúp Sinner không chỉ giành vé vào tứ kết mà còn cân bằng kỷ lục 31 chiến thắng liên tiếp tại các giải Masters 1000, thành tích mà đàn anh Novak Djokovic từng thiết lập.

Đối thủ tiếp theo của Sinner sẽ là người thắng trong trận đấu giữa Andrey Rublev và Nikoloz Basilashvili.