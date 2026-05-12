Bước sang set 2, Pellegrino có một số nỗ lực giằng co, nhưng không thể duy trì lâu. Từ game thứ 7, Sinner gia tăng áp lực, bẻ game giao bóng của đối thủ và nhanh chóng khép lại set với tỷ số 6-3.

Sinner cân bằng kỷ lục 31 chiến thắng liên tiếp tại các giải Masters 1000 của Djokovic - Ảnh: ATP

Chiến thắng này giúp Sinner không chỉ giành vé vào tứ kết mà còn cân bằng kỷ lục 31 chiến thắng liên tiếp tại các giải Masters 1000, thành tích mà đàn anh Novak Djokovic từng thiết lập.

Đối thủ tiếp theo của Sinner sẽ là người thắng trong trận đấu giữa Andrey Rublev và Nikoloz Basilashvili.