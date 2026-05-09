Highlights Novak Djokovic 1-2 Dino Prizmic ((nguồn: Tennis TV)

Novak Djokovic chịu cú sốc lớn tại vòng 2 đơn nam Rome Open khi để thua ngược Dino Prizmic, tay vợt đang xếp hạng 79 thế giới. Đây là lần tái ngộ đầu tiên giữa hai tay vợt kể từ Australian Open hơn 2 năm trước, nơi Djokovic từng thắng đối thủ người Croatia.

Ở set đầu tiên, mọi thứ diễn ra đúng như dự đoán. Prizmic nhập cuộc thiếu ổn định, mắc nhiều lỗi đánh bóng, trong khi Djokovic tận dụng tốt kinh nghiệm để kiểm soát thế trận. Huyền thoại người Serbia có nhiều pha lên lưới hiệu quả, giành break ở ván 6 rồi tiếp tục bẻ thêm một game giao bóng nữa để thắng nhanh 6-2.

Djokovic sớm dừng bước tại Rome Open - Ảnh: RG

Tuy nhiên, cục diện thay đổi hoàn toàn trong set 2. Prizmic chơi bùng nổ, tận dụng lợi thế thể lực để kéo Djokovic vào những pha bóng bền. Tay vợt Croatia liên tiếp bẻ 2 game giao bóng của Nole, dẫn 4-0 trước khi thắng lại 6-2. Đáng chú ý, Prizmic chỉ mắc 3 lỗi trong cả set này.

Sang set quyết định, Prizmic có dấu hiệu căng thẳng và mắc lỗi nhiều hơn, nhưng Djokovic cũng không còn duy trì được sự chính xác cần thiết. Ở ván 5, Prizmic giành break quan trọng để vượt lên. Dù Djokovic nỗ lực bám đuổi, tay vợt hạng 79 thế giới vẫn giữ vững lợi thế.

Một cú ace khép lại trận đấu sau 2 giờ 17 phút, giúp Prizmic tạo nên chiến thắng đáng nhớ và giành vé vào vòng 3 Rome Open gặp Ugo Humbert.