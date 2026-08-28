Chiều 28/8, Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức họp báo thường kỳ tháng 8.

Trả lời câu hỏi của phóng viên về sự áp đảo của các nền tảng OTT ngoại tại Việt Nam, ông Nguyễn Anh Cương, Phó Cục trưởng Cục Viễn thông cho biết các nền tảng ứng dụng OTT (Over-The-Top - dịch vụ truyền thông cung cấp trực tiếp qua Internet) như nhắn tin, gọi điện qua mạng Internet trên toàn thế giới hiện chỉ có dưới 10 nền tảng lớn.

Ông Nguyễn Anh Cương, Phó Cục trưởng Cục Viễn thông (Bộ Khoa học và Công nghệ) trả lời phóng viên tại họp báo, chiều 28/8. Ảnh: Mạnh Hưng

Tại Việt Nam, Zalo đã trở thành một nền tảng lớn, thành công và đứng nhóm đầu về lượng thuê bao trên thị trường nội địa, có khả năng cạnh tranh sòng phẳng với các dịch vụ ngoại. Ngoài ra, các doanh nghiệp trong nước cũng đã phát triển và đưa ra thị trường nhiều nền tảng khác như Tammi của Viettel hay Lotus Chat.

Ông Nguyễn Anh Cương thông tin thêm, bên cạnh sự phát triển của sản phẩm trong nước, Luật Viễn thông 2023 đã chính thức đưa các quy định quản lý dịch vụ OTT vào khuôn khổ pháp luật theo hình thức light-touch (quản lý mức độ nhẹ, tạo điều kiện thuận lợi và không quản lý nặng như dịch vụ viễn thông truyền thống).

Hiện nay, các nền tảng xuyên biên giới lớn như Viber, Telegram, WhatsApp... đều đã tuân thủ quy định, thực hiện thông báo cung cấp dịch vụ và phối hợp theo pháp luật Việt Nam. Ông đánh giá, đây là “điều mà hiếm các quốc gia trong khu vực có thể làm được”.

Về định hướng phát triển, ông Nguyễn Khắc Lịch, Cục trưởng Cục Công nghiệp Công nghệ số và Trí tuệ nhân tạo (Bộ Khoa học và Công nghệ) cho biết Thủ tướng Chính phủ đã ban hành đề án đưa doanh nghiệp công nghệ số ra nước ngoài.

Để hiện thực hóa mục tiêu này, Việt Nam cần trở thành "bàn đạp" thông qua việc đẩy mạnh nghiên cứu, phát triển các sản phẩm công nghệ số Make in Viet Nam và tận dụng lực lượng kỹ sư IT, lập trình viên đông đảo trong nước.

Đồng thời, theo lãnh đạo Cục, mạng lưới đại diện của khoa học và vông nghệ tại 22 thị trường trọng điểm sẽ đóng vai trò là các "bến đỗ" hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam. Các đại diện này có nhiệm vụ tìm hiểu nhu cầu thị trường, kết nối trực tiếp với chính phủ, chính quyền địa phương và các doanh nghiệp bản địa khi doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam tiến ra thị trường quốc tế.

Theo số liệu Zalo cung cấp, tính đến hết Quý 1/2026, nền tảng ghi nhận 80,2 triệu người dùng thường xuyên hàng tháng, khoảng 2,1 tỷ tin nhắn gửi đi mỗi ngày. Trong khi đó, Meta - công ty mẹ Facebook chưa công bố con số người dùng cụ thể. Tuy nhiên, trong cuộc gặp gỡ báo chí hồi tháng 1, ông Khôi Lê - Giám đốc Quốc gia Việt Nam, dẫn thống kê của Decision Lab cho thấy 94% người dùng Internet Việt Nam sử dụng Facebook, còn Instagram lọt top 5 ứng dụng được Gen Y và Gen Z sử dụng nhiều nhất.