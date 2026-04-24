Để hỗ trợ người lao động và các đơn vị tuyển dụng thích ứng hiệu quả với những biến động của thị trường tuyển dụng nhân sự, VietnamWorks - nền tảng tuyển dụng trực tuyến thuộc Navigos Group vừa công bố “Báo cáo Thị trường tuyển dụng Việt Nam quý I/2026”. Báo cáo được xây dựng dựa trên dữ liệu tin đăng tuyển dụng thực tế trong giai đoạn từ quý I/2024 đến quý I/2026 của hơn 19.000 doanh nghiệp trên nền tảng VietnamWorks.

Theo báo cáo, thị trường tuyển dụng tại Việt Nam trong quý đầu tiên của năm 2026 đã ghi nhận những tín hiệu tích cực với nhu cầu tuyển dụng có xu hướng tăng trở lại phản ánh sự phục hồi và thích ứng của doanh nghiệp trước bối cảnh kinh tế. Bên cạnh đó, báo cáo cung cấp các phân tích chuyên sâu về biến động nhu cầu nhân lực theo ngành, hành vi ứng viên và những xu hướng tuyển dụng nổi bật.

Báo cáo chỉ ra rằng, thị trường tuyển dụng nhân sự tại Việt Nam đang khởi động tích cực với xu hướng tăng khi chỉ số tuyển dụng toàn quốc đạt 122,3 điểm, tăng 22,3% so với quý I/2024 và tăng 5,4% so với quý I/2025.

Tại 2 trung tâm kinh tế lớn, Hà Nội ghi nhận chỉ số tuyển dụng cao hơn trung bình toàn quốc khi đạt 125,2 điểm, tăng 25,2% so với quý I/2024 và 6,1% so với quý I/2025; trong khi TPHCM có tốc độ tăng trưởng nhanh hơn khi chỉ số tuyển dụng đạt 119,1 điểm, tăng 19,1% so với quý I/2024 và 7,6% so với quý đầu tiên của năm 2025.

Chỉ số tuyển dụng theo khu vực địa lý, theo “Báo cáo Thị trường tuyển dụng Việt Nam quý I/2026” vừa được VietnamWorks công bố.

Tổng thể, dữ liệu từ báo cáo chỉ ra rằng Hà Nội đang dẫn đầu về khối lượng tin đăng tuyển dụng, trong khi TPHCM ghi nhận tốc độ phục hồi nhanh hơn, phản ánh sự khác biệt trong động lực tăng trưởng tuyển dụng giữa 2 thị trường lao động lớn nhất Việt Nam.

Đáng chú ý, về cơ hội việc làm, trong top 10 nhóm ngành tuyển dụng nhiều nhất quý I năm nay trên nền tảng VietnamWorks, 2 vị trí dẫn đầu là Kinh doanh và Kế toán - Kiểm toán. Các nhóm ngành này duy trì nhu cầu tuyển dụng cao do liên quan tới hoạt động kinh doanh và quản trị tài chính của doanh nghiệp.

So với quý I/2024, một số nhóm ngành ghi nhận sự thay đổi thứ hạng đáng chú ý về nhu cầu tuyển dụng như: Kiến trúc - Xây dựng tăng 6 bậc, Hậu cần - Xuất nhập khẩu - Kho vận tăng 3 bậc, Sản xuất - Nhân sự - Tuyển dụng tăng 1 bậc. Ở chiều ngược lại, các ngành như CNTT - Viễn thông, Tiếp thị - Quảng cáo -Truyền thông, Khoa học và Kỹ thuật đều giảm 2 bậc.

Thông tin cụ thể hơn về khác biệt giữa thị trường tuyển dụng nhân sự tại Hà Nội và TPHCM, các chuyên gia VietnamWorks cho hay, tại Hà Nội, ngành Kiến trúc - Xây dựng tăng 4 bậc lên vị trí thứ 3 trong top 10 nhóm ngành tuyển dụng nhiều nhất quý I/2026, trong khi lĩnh vực Nhân sự - Tuyển dụng tăng 3 bậc lên vị trí 7. Kết quả này phản ánh nhu cầu nhân lực gia tăng trong các lĩnh vực liên quan đến phát triển cơ sở hạ tầng và quản trị nhân sự.

Trong khi đó, tại TPHCM, ngành Tiếp thị - Quảng cáo - Truyền thông vẫn thuộc top 3 nhóm ngành tuyển dụng nhiều nhất; nhóm ngành Hậu cần - Xuất nhập khẩu - Kho vận tăng 1 bậc lên vị trí thứ 6, phản ánh thị trường TPHCM là khu vực dẫn đầu về nhu cầu nhân sự ở các lĩnh vực thương mại, truyền thông và chuỗi cung ứng.

Cũng theo dữ liệu từ nền tảng VietnamWorks, Kiến trúc - Xây dựng là nhóm ngành có tốc độ tăng trưởng tuyển dụng nhanh nhất quý I/2026, tăng 28,7% so với cùng kỳ năm ngoái, cao hơn đáng kể so với các ngành khác như Nhân sự - Tuyển dụng (17,5%) và Kế toán - Kiểm toán (16,0%). Ở chiều ngược lại, Hành chính văn phòng, Kinh doanh ghi nhận mức giảm lớn nhất trong 11 nhóm ngành đứng đầu, với tỷ lệ giảm lần lượt là 11,2% và 11,1%.

Trong bối cảnh AI, tự động hóa và chuyển đổi số tăng tốc, người lao động trên cả nước được khuyến nghị ưu tiên nâng cao kỹ năng số, khả năng vận hành công nghệ và duy trì tinh thần học tập suốt đời.

Theo các chuyên gia, trong bối cảnh thị trường lao động biến động nhanh, việc nắm bắt thông tin về xu hướng thị trường tuyển dụng, hay thông tin dự báo tương lai việc làm các ngành nghề, nhu cầu của các đơn vị tuyển dụng... sẽ giúp người lao động gia tăng cơ hội nghề nghiệp, chủ động trước những thay đổi của thị trường và định hướng phát triển sự nghiệp của mình một cách hiệu quả hơn.

Trước đó, trong “Báo cáo Lương & Thị trường Lao động năm 2026” được Navigos Group công bố hồi đầu năm nay, các chuyên gia tuyển dụng dự báo năm 2026 tiếp tục ghi nhận sự biến động mạnh và phân hóa rõ theo từng ngành nghề. Năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp, tổ chức ngày càng phụ thuộc vào chiến lược quản trị nguồn nhân lực gắn với chuyển đổi số, thay vì chỉ tập trung vào nhu cầu tuyển dụng ngắn hạn. Trong đó, năng lực công nghệ nền tảng sẽ dần trở thành yêu cầu phổ biến đối với phần lớn vị trí việc làm.

Đặc biệt, trong bối cảnh AI, tự động hóa và chuyển đổi số tăng tốc, người lao động trên cả nước đều cần chuyển dịch từ tư duy “ổn định việc làm” sang “ổn định năng lực”, ưu tiên nâng cao kỹ năng số, khả năng vận hành công nghệ và duy trì tinh thần học tập suốt đời như một chuẩn mực mới trên thị trường.