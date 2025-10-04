Cúng Rằm tháng 8 vào ngày nào chuẩn nhất?

Theo phong tục truyền thống, ngày đẹp nhất để cúng chính là ngày 15/8 âm lịch, đúng ngày Rằm tháng 8. Đây là thời điểm trăng sáng, tròn đầy nhất trong năm, tượng trưng cho sự viên mãn, đoàn viên.

Tuy nhiên, trong nhiều trường hợp, gia chủ có thể cúng sớm hơn sao cho phù hợp với điều kiện, khả năng của gia đình. Việc cúng sớm vẫn được coi là phù hợp, miễn sao thể hiện lòng thành. Nhưng không nên cúng muộn sau ngày 15/8 âm lịch.

Năm nay, Rằm tháng 8 rơi vào thứ Hai, ngày 6/10 dương lịch. Vì vậy, các gia đình có thể chọn cúng vào ngày nghỉ cuối tuần, ngày 14/8 âm lịch (tức Chủ nhật, ngày 5/10 dương lịch) để các thành viên thoải mái sum họp, cùng nhau phá cỗ, ngắm trăng.

Các gia đình thường chọn ngày, giờ đẹp để cúng Rằm tháng 8 với mong muốn mọi việc hanh thông, cầu mong điều lành được ứng nghiệm. Ảnh: Nhà hàng Bể cá

Cúng Rằm tháng 8 vào giờ nào đẹp nhất?

Ngoài việc chọn ngày, khung giờ cúng Rằm tháng 8 cũng được nhiều gia đình quan tâm.

Theo quan niệm phong thủy, thực hiện lễ cúng vào giờ Hoàng đạo sẽ giúp mọi việc hanh thông, cầu mong điều lành được ứng nghiệm.

Chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà cũng giới thiệu ngày, giờ đẹp cúng Rằm tháng 8 cho từng gia đình theo tuổi của trạch chủ.

Theo chuyên gia, các gia đình có thể cúng Rằm tháng 8 từ 12/8 âm lịch đến 15/8 âm lịch.

- Ngày 12/8 âm lịch là ngày Ất Tỵ tháng Ất Dậu: Kỵ người tuổi Dần, Thân, Tỵ, Hợi và người mang thiên can Kỷ (1949, 1959, 1969, 1979, 1989, 1999); hợp những người tuổi Dậu (nhưng kỵ tuổi Kỷ Dậu 1969), tuổi Mão (nhưng lại kỵ tuổi Kỷ Mão 1999), tuổi Mùi (nhưng lại kỵ tuổi Kỷ Mùi 1979) và tuổi Ngọ, Tý, Thìn, Tuất, Sửu.

Giờ đẹp làm lễ gồm: Giờ Thìn (7h-9h); giờ Mùi (13h-15h); giờ Dậu (17h-19h).

- Ngày 13/8 âm lịch là ngày Bính Ngọ tháng Ất Dậu: Kỵ tuổi Tý, Ngọ, Mão, Dậu và người mang thiên can Canh (1940, 1950, 1960, 1970, 1980, 1990, 2000); hợp những người tuổi Dần (riêng Canh Dần 1950 lại kỵ), tuổi Thân (riêng Canh Thân 1980 lại kỵ), tuổi Tuất (riêng Canh Tuất 1970 lại kỵ) và các tuổi Tỵ, Hợi, Sửu, Mùi.

Giờ đẹp làm lễ: Giờ Thìn (7h-9h); giờ Tỵ (9h-11h); giờ Thân (15h-17h).

- Ngày 14/8 âm lịch là ngày Đinh Mùi tháng Ất Dậu: Kỵ tuổi Thìn, Tuất, Sửu, Mùi và người mang thiên can Tân (1941, 1951, 1961, 1971, 1981, 1991, 2001); hợp những người tuổi Dần, Thân, Ngọ, Tỵ (riêng Tân Tỵ 2001 và 1941 lại kỵ), tuổi Hợi (riêng Tân Hợi 1971 lại kỵ), tuổi Mão (riêng Tân Mão 1951 lại kỵ), tuổi Dậu (riêng Tân Dậu 1981 lại kỵ).

Giờ đẹp làm lễ: Giờ Mão (5h-7h); giờ Tỵ (9h-11h); giờ Thân (15h-17h).

- Ngày 15/8 âm lịch là ngày Mậu Thân tháng Ất Dậu: Kỵ tuổi Dần, Thân, Tỵ, Hợi và những người mang thiên can Nhâm (1942, 1952, 1962, 1972, 1982, 1992, 2002); hợp những người tuổi Sửu, Mão, Mùi, tuổi Thìn (riêng Nhâm Thìn 1952 lại kỵ), tuổi Tý (riêng Nhâm Tý 1972 lại kỵ), tuổi Ngọ (riêng Nhâm Ngọ 1942 và 2002 lại kỵ).

Giờ đẹp làm lễ: Giờ Thìn (7h-9h); giờ Tỵ (9h-11h); giờ Mùi (13h-15h).

Tuy nhiên, chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà lưu ý rằng, khi chọn ngày, giờ đẹp gia chủ nên ưu tiên tránh thiên can trước, tính hợp của địa chi sau. Bởi, thiên can tương tác mạnh gấp 3 lần địa chi.

Sách Tìm hiểu văn hóa Phương Đông 365 ngày của tác giả Thiên Nhân (NXB Thanh Hóa) cũng đề cập đến một số khung giờ tốt để tiến hành cúng Rằm tháng 8, gồm:

Giờ Mão (5h-7h): Không khí trong lành, thanh tịnh, thích hợp cho lễ cúng đầu ngày.

Giờ Thìn (7h-9h): Giờ Hoàng đạo, rất thuận lợi để khấn lễ, cầu an cho gia đình.

Giờ Tỵ (9h-11h): Phù hợp với những gia chủ bận buổi sớm.

Giờ Dậu (17h-19h): Thuận tiện cho nhiều gia đình sau giờ làm việc, học tập; nên hoàn tất trước 19h để kịp đón trăng Rằm.

Nếu chọn cúng buổi sáng, nên hoàn thành trước 9h-10h. Nếu cúng buổi chiều, thời điểm lý tưởng là trước 18h-19h. Điều này vừa đảm bảo tính trang nghiêm, vừa giúp gia đình có thời gian chuẩn bị phá cỗ, ngắm trăng.

* Thông tin bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm