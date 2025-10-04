Mâm cúng Rằm tháng 8 năm 2025 chuẩn theo Nghi lễ thờ cúng cổ truyền

Rằm tháng 8 là một trong những dịp lễ quan trọng của người Việt. Tuy không lớn như Rằm tháng Giêng, Rằm tháng 7 nhưng theo phong tục Việt Nam, đây vẫn là dịp mang nhiều ý nghĩa.

Theo sách Nghi lễ thờ cúng cổ truyền Việt Nam của tác giả Nguyễn Quốc Thái, cúng Rằm tháng 8 là phong tục rất lâu đời của người Việt. Các gia đình thường cúng trời, cúng đất cầu xin một năm mùa màng bội thu, thuận buồm xuôi gió.

Mâm cúng Trung thu nên đặt ở ngoài trời, nơi đây có thể đón được linh khí thịnh vượng của đất, trời.

Thông thường, mâm cúng tết Trung thu không cần quá cầu kỳ như mâm cúng Rằm tháng 7 hay Rằm tháng Giêng, nhưng vẫn phải chuẩn bị đầy đủ, tươm tất thể hiện lòng thành kính dâng lên tổ tiên.

Tùy theo nhu cầu, mỗi nhà có thể chọn cúng chay hoặc mặn.

Đối với mâm cúng mặn, gia đình có thể chuẩn bị như sau: gà, xôi, các món ăn truyền thống hoặc theo khẩu vị gia đình… Ngoài ra, mâm cúng cũng cần có những loại trái cây mang ý nghĩa tượng trưng như: Nải chuối chín, quả bưởi (mang ý nghĩa cầu mong những điềm lành), quả hồng (mang ý nghĩa của sự no đủ), quả na (mang ý nghĩa sinh sôi), quả lựu (tượng trưng cho sự may mắn).

Mâm cúng Rằm tháng 8 tuy không cần cầu kì như Rằm tháng Giêng, Rằm tháng 7 nhưng vẫn đảm bảo đầy đủ các lễ vật như bánh nướng, bánh dẻo, trái cây... Ảnh: Loan Tran

Theo sách "Việt Nam phong tục" của tác giả Phan Kế Bính, vào Rằm tháng 8, người Việt thường làm cỗ cúng gia tiên vào ban ngày, còn tối đến bày cỗ thưởng nguyệt (cỗ trông trăng).

Trong đó, mâm cúng Rằm tháng 8 thường có bánh mặt trăng và dùng nhiều thứ bánh trái, hoa quả khác, nhuộm các màu sắc sặc sỡ xanh, đỏ, vàng trắng.

Ngày nay, tùy theo phong tục của từng địa phương hoặc lối sống, điều kiện của từng gia đình mà mâm cúng Rằm tháng 8 được thay đổi sao cho phù hợp.

Tuy nhiên nhìn chung, mâm cúng dịp này thường không thể thiếu các lễ vật như: Bánh nướng, bánh dẻo, các loại hoa quả, hương hoa và đèn nến...

Bánh nướng và bánh dẻo với hình vuông - tròn, tượng trưng cho trời đất là 2 món quan trọng nhất trong mâm cỗ.

Trước đây, 2 loại bánh này chỉ có nhân thập cẩm truyền thống, hình vuông to, hoa văn họa tiết đơn giản. Nhưng ngày nay, bánh nướng, bánh dẻo được biến tấu sáng tạo hơn với nhiều hình thù và hương vị độc đáo.

Nhiều gia đình còn chuẩn bị thêm trà sen, trà hoa nhài và trà mạn để cúng cùng bánh, kết hợp trang trí thêm bình hoa tươi và các loại đèn Trung thu đặc trưng.