Hai thiên tài quân sự này đại diện cho hai thế lực lớn của thời cổ đại: Carthage và Roman Republic. Cuộc đối đầu của họ diễn ra trong bối cảnh Chiến tranh Punic lần thứ hai, kéo dài từ năm 218 đến 201 TCN, một trong những cuộc chiến quyết định vận mệnh thế giới Địa Trung Hải.

Câu chuyện bắt đầu vào năm 218 TCN, Hannibal lúc đó khoảng 26 tuổi, thực hiện chiến dịch táo bạo bậc nhất lịch sử quân sự. Ông dẫn khoảng 50.000 bộ binh, 9.000 kỵ binh và 37 voi chiến vượt qua dãy Alps để tấn công trực tiếp vào bán đảo Ý. Cuộc hành quân kéo dài nhiều tháng khiến quân đội tổn thất nặng nề, nhưng khi đến Ý, Hannibal vẫn đủ lực để liên tiếp đánh bại quân La Mã.

Chỉ trong 3 năm đầu của cuộc chiến, ông đã giáng những đòn chí mạng vào La Mã. Đỉnh cao là năm 216 TCN, tại Trận Cannae, nơi khoảng 50.000-70.000 lính La Mã bị tiêu diệt trong một trong những thất bại thảm khốc nhất lịch sử quân sự. Chiến thuật bao vây hai cánh của Hannibal tại Cannae đến nay vẫn được giảng dạy trong các học viện quân sự trên thế giới.

Scipio Africanus và Hannibal - 2 cuốn sách sử thú vị do Bách Việt Books phát hành.

Trong khi La Mã lâm vào khủng hoảng, một nhân vật trẻ bắt đầu nổi lên: Scipio. Sinh năm 236 TCN, ông mới 25 tuổi khi chứng kiến thảm họa Cannae. Đến năm 210 TCN, Scipio được giao chỉ huy quân La Mã tại bán đảo Iberia (Tây Ban Nha ngày nay). Chỉ một năm sau, ông đánh chiếm thành phố chiến lược Carthago Nova.

Sau nhiều năm chiến thắng tại Iberia, Scipio đưa ra một kế hoạch táo bạo: Tấn công trực tiếp vào Bắc Phi. Năm 204 TCN, ông đổ bộ lên lãnh thổ Carthage, buộc chính quyền Carthage phải triệu hồi Hannibal từ Ý. Scipio đã nghiên cứu kỹ chiến thuật của đối thủ và bố trí đội hình mở hành lang để vô hiệu hóa voi chiến. Sau nhiều giờ giao tranh, quân Carthage bị đánh bại. Chiến thắng này chấm dứt chiến tranh Punic lần thứ hai.

Sau trận chiến, Scipio được trao danh hiệu “Africanus” còn Hannibal, dù thất bại, vẫn được xem là một trong những thiên tài quân sự vĩ đại nhất lịch sử.

Tại Việt Nam, độc giả có thể khám phá sâu hơn chân dung hai nhân vật này qua hai cuốn sách do Bách Việt Books phát hành.

Hannibal - Kẻ thù vĩ đại nhất của La Mã kể lại hành trình chinh chiến của Hannibal. Trong khi đó, Scipio Africanus - Vĩ đại hơn cả Napoleon tái hiện sự nghiệp của vị tướng La Mã, người thường được so sánh với Napoleon Bonaparte về tầm vóc chiến lược. Hai cuốn sách giúp độc giả Việt Nam hiểu rõ hơn về cuộc đối đầu huyền thoại đã làm thay đổi lịch sử thế giới.