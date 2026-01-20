Bộ sách Chiến tranh tiền tệ (Currency Wars) của tác giả Song Hongbing khi ra mắt nhanh chóng gây chú ý và tạo ra nhiều tranh luận trên phạm vi toàn cầu nhờ cách tiếp cận táo bạo, khác biệt với các công trình kinh tế học truyền thống.

Không đi theo lối viết học thuật khô cứng, Song Hongbing kể câu chuyện tài chính như một thiên sử thi đầy kịch tính, đan xen giữa lịch sử, quyền lực và những cuộc đấu trí kéo dài hàng thế kỷ. Từ sự trỗi dậy của các gia tộc tài phiệt phương Tây, vai trò của ngân hàng trung ương, cho tới các cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu, tác giả cho rằng phía sau mỗi biến động tiền tệ lớn đều tồn tại những cuộc chiến giành quyền kiểm soát.

Điểm nhấn của bộ sách nằm ở câu hỏi mang tính cốt lõi: Ai thực sự kiểm soát tiền tệ - quốc gia hay các thế lực tài chính xuyên biên giới? Thông qua nhiều ví dụ lịch sử, từ sự sụp đổ của các đế chế, hai cuộc Thế chiến cho đến khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008, Song Hongbing lập luận rằng quyền lực tài chính mới là yếu tố quyết định trật tự thế giới hiện đại.

Tại Việt Nam, Chiến tranh tiền tệ do Bách Việt phát hành được đánh giá là không chỉ dành cho giới kinh tế - tài chính. Tác phẩm giúp độc giả phổ thông hiểu rõ hơn vì sao lạm phát xảy ra, vì sao đồng tiền mất giá, vì sao nhiều quốc gia giàu tài nguyên vẫn rơi vào nghèo đói, cũng như lý do các cuộc khủng hoảng tài chính thường lặp lại theo chu kỳ. Những vấn đề tưởng chừng vĩ mô ấy thực chất có tác động trực tiếp đến đời sống của mỗi cá nhân.

Với văn phong sắc sảo, lập luận mạnh mẽ và góc nhìn gây tranh luận, Chiến tranh tiền tệ không chỉ là một bộ sách kinh tế mà còn là lời cảnh tỉnh về quyền lực, lòng tham và cái giá của sự thống trị tài chính trong thế giới hiện đại.

Song Hongbing sinh năm 1968, là nhà nghiên cứu tài chính người Trung Quốc. Ông tốt nghiệp chuyên ngành khoa học máy tính, từng làm việc trong lĩnh vực công nghệ cao trước khi sang Mỹ sinh sống và nghiên cứu tài chính. Với nền tảng liên ngành giữa công nghệ, kinh tế và lịch sử, Song Hongbing tiếp cận vấn đề tiền tệ theo hướng tổng hợp, tạo nên những tác phẩm có sức ảnh hưởng lớn, dù gây nhiều tranh luận trong giới học thuật và công chúng.