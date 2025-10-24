Ukraine đã tăng cường nhắm mục tiêu vào các cơ sở năng lượng của Nga với tần suất tăng lên đáng kể trong những tháng gần đây. Cụ thể, Kiev đã triển khai hơn 20 cuộc tấn công vào các nhà máy lọc dầu của Nga kể từ đầu tháng 8. Đây là một phần trong chiến dịch của Kiev nhằm gây áp lực lên nguồn thu quan trọng của Nga, vốn được dùng để hỗ trợ chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine.

Theo tờ Business Insider, các bức ảnh vệ tinh do công ty tình báo không gian tại Mỹ Vantor chụp trong tháng này cho thấy, những tấm lưới đã được giăng phía trên một nhà máy lọc dầu của Nga đề phòng nguy cơ bị máy bay không người lái (UAV) tấn công và hậu quả sau đòn tập kích thành công của Ukraine.

Lưới được giăng phía trên 3 bể chứa tại nhà máy lọc dầu Kuybyshevskiy của Nga. Ảnh: Vantor

Bức ảnh được chụp vào ngày 2/10 hé lộ lưới chống UAV bao phủ 3 bể chứa tại nhà máy lọc dầu Kuybyshevskiy ở vùng Samara của Nga. Trước đó, các lực lượng Kiev đã tấn công cơ sở Kuybyshevskiy nằm cách biên giới Ukraine khoảng 800km vào cuối tháng 8.

Đây được xem là biện pháp phòng thủ tạm thời của Nga để bảo vệ các cơ sở hạ tầng năng lượng quan trọng trước UAV của Ukraine. Chiến thuật phòng thủ này cũng được áp dụng tại các nhà máy lọc dầu khác của Nga và đã được thử nghiệm để bảo vệ các tàu chiến Nga neo đậu tại cảng trước nguy cơ bị xuồng không người lái (USV) của Ukraine tấn công.

Lưới chống UAV trở thành biện pháp phòng thủ phổ biến trong quá trình Nga – Ukraine xung đột. Điển hình, binh lính Ukraine đã phủ lưới lên các tuyến đường hậu cần quan trọng trên tiền tuyến. Ngoài ra, cả quân đội Nga - Ukraine đều lắp thêm lưới dạng lồng để bảo vệ dàn xe bọc thép khỏi UAV của đối phương.

Ông Kyle Glen thuộc Trung tâm khả năng phục hồi thông tin có trụ sở tại Anh và chuyên theo dõi các cuộc tấn công của Ukraine vào ngành năng lượng của Nga cho hay, Ukraine đã thực hiện 30 cuộc tấn công vào 19 nhà máy lọc dầu của Nga kể từ đầu tháng 8.

Cột khói đen xuất hiện sau khi Ukraine tấn công cảng dầu Feodosia trên bán đảo Crưm. Ảnh: Vantor

Trong đó, phía Ukraine cho biết, các UAV tầm xa của nước này hôm 13/10 đã tấn công ít nhất 5 bồn chứa ở cảng dầu Feodosia trên bán đảo Crưm, gây ra một đám cháy lớn tại cơ sở này. Bức ảnh vệ tinh do Vantor chụp vào ngày 15/10, tức 2 ngày sau vụ tấn công cho thấy một cột khói đen khổng lồ bốc lên từ cảng dầu Feodosia.

Ngành năng lượng là nguồn thu nhập quan trọng của Nga với ước tính trung bình chiếm khoảng 20% ​​GDP. Xuất khẩu dầu mỏ và khí đốt tự nhiên là nguồn tài chính hỗ trợ cho chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga ở Ukraine, và trở thành mục tiêu bị Kiev tấn công.

Hôm 21/10, Cơ quan tình báo quân sự Ukraine (HUR) nhấn mạnh ngành nhiên liệu và năng lượng là một "bộ phận không thể thiếu" trong tổ hợp công nghiệp quân sự của Nga.

"Việc tấn công các cơ sở năng lượng quan trọng sẽ hạn chế năng lực sản xuất và hậu cần của Nga, làm giảm nguồn lực tài chính, và làm suy yếu khả năng tiến hành chiến dịch quân sự kéo dài của đối phương", HUR nhận định.

Theo giới chức Ukraine, các cuộc tấn công bằng UAV đang gây ra tình trạng thiếu hụt nhiên liệu ở Nga và khiến phần lớn các nhà máy lọc dầu của nước này phải ngừng hoạt động. Cơ quan Năng lượng quốc tế đánh giá, chiến dịch tấn công tầm sâu của Ukraine có thể sẽ kìm hãm tốc độ xử lý của các nhà máy lọc dầu Nga trong năm tới.

Phần lớn vũ khí Ukraine sử dụng để tấn công loạt cơ sở năng lượng của Nga là UAV nội địa. Ukraine đã đầu tư mạnh vào việc phát triển thiết bị này để thực thi điều Tổng thống Volodymyr Zelensky gọi là "lệnh trừng phạt tầm xa đối với Nga".

Ngược lại, Nga cũng tiếp tục tấn công mạnh vào ngành năng lượng Ukraine. Các cuộc tấn công vào ban đêm thường có sự tham gia của hàng trăm tên lửa và UAV, áp đảo hệ thống phòng không của Ukraine. Thậm chí, các đợt tập kích liên tục của Nga vào loạt cơ sở khí đốt tự nhiên của Ukraine còn khiến nhiều gia đình có nguy cơ phải trải qua mùa đông lạnh giá và tối tăm.