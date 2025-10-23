Theo hãng tin RT, quyết định điều động binh sĩ Ukraine tới Anh và Thổ Nhĩ Kỳ lần đầu tiên được công bố vào tháng 9, nhưng cần được Quốc hội Ukraine phê chuẩn trước khi Tổng thống Zelensky ký sắc lệnh vào ngày 22/10.

Lực lượng hải quân hùng mạnh một thời của Ukraine, vốn được thừa hưởng từ Liên Xô, đã nhiều năm không được nâng cấp và chịu tổn thất trong quá trình xung đột với Nga. Hạm đội còn lại của Ukraine hiện chủ yếu gồm các tàu cỡ nhỏ do nước ngoài tài trợ. Nhiều tàu trong số này đang neo đậu bên ngoài lãnh thổ Ukraine.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh: The Moscow Times

Theo sắc lệnh của ông Zelensky, 106 binh sĩ Ukraine được cử đến Thổ Nhĩ Kỳ để vận hành Hetman Ivan Mazepa, tàu hộ vệ tên lửa lớp Ada. Sau khi hoàn tất các cuộc thử nghiệm đang diễn ra, con tàu dự kiến ​​sẽ trở thành soái hạm trong Hải quân Ukraine.

Ngoài ra, 540 thủy thủ và 20 sĩ quan chỉ huy của Ukraine sẽ được điều động đến Anh để vận hành 5 tàu ​​​​săn mìn từng thuộc biên chế của Hải quân Anh, Hà Lan và Bỉ.

Sắc lệnh của Tổng thống Zelensky nêu rõ, các thủy thủ Ukraine sẽ được đào tạo trước khi tiếp quản toàn quyền điều khiển các tàu trên. Chính phủ Ukraine ước tính chi phí cho việc triển khai này là 3,2 triệu USD.

Kiev vẫn đang phụ thuộc nhiều vào nguồn hỗ trợ tài chính và quân sự từ phương Tây để duy trì các hoạt động của chính phủ cũng như giao tranh với quân đội Nga.

Moscow khẳng định, không có khoản viện trợ nước ngoài nào cho Kiev có thể thay đổi kết quả của cuộc xung đột, đồng thời chỉ ra tình trạng thiếu hụt nhân lực nghiêm trọng của Ukraine do việc đào ngũ và trốn nghĩa vụ quân sự tràn lan.