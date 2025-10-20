Hỏa hoạn tại nhà máy lọc dầu của Nga ở Krasnodar. Ảnh: Astra Telegram

Theo hãng tin Al Jazeera, năm 2014, bán đảo Crưm sáp nhập vào Nga.11 năm sau, người dân Crưm đang phải học cách sống chung với các cuộc tấn công bằng tên lửa và UAV gần như mỗi ngày của quân Ukraine, tình trạng mất điện không thể đoán trước và thiếu hụt xăng ngày càng tăng.

Ayder, một cư dân ở Simferopol, thủ phủ hành chính của Crưm chia sẻ: "Ngày nào tôi cũng thấy những chiếc xe hết xăng bị bỏ lại bên lề đường. Trước các trạm xăng, mọi người xếp hàng dài và các cuộc ẩu đả đã xảy ra sau khi chính quyền ban hành quy định mỗi xe chỉ được mua 20 lít xăng".

Tình trạng thiếu hụt trên xuất phát từ chiến dịch phá hủy hoặc gây hư hại của Ukraine nhằm vào các nhà máy lọc dầu, đường ống dẫn, trạm bơm, kho nhiên liệu và thậm chí là tàu chở dầu của Nga. Hồi đầu tuần này, các UAV của Ukraine đã tấn công 5 bể chứa dầu tại cảng Feodosiya thuộc bán đảo Crưm, gây ra một đám cháy lớn và cột khói đen khổng lồ đồng thời làm hư hại 2 trạm truyền tải điện.

Ukraine cho hay, chiến dịch tấn công của nước này đã làm giảm 1/5 sản lượng của các nhà máy lọc dầu của Nga, gây tổn hại cho nền kinh tế của xứ sở bạch dương.

Hôm 8/10, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố: "Tình trạng thiếu hụt nhiên liệu của Nga đang chiếm tới 20% nhu cầu của nước này". Ông Volydymyr Fesenko, người đứng đầu Viện cố vấn Penta có trụ sở tại Kiev bình luận: "Các lực lượng Ukraine đã chọn được một điểm yếu, xác định và tấn công có hệ thống vào đó. Đây là một trong những cách buộc Nga phải bắt đầu các cuộc đàm phán hòa bình".

Kho dầu của Nga ở Crưm bị cháy sau cuộc tấn công của UAV Ukraine. Video: Telegram

Chiến dịch tấn công của Ukraine cũng tác động tới tâm lý của người dân Nga. Valentin, một cư dân ở vùng Ryazan bộc bạch: "Chúng tôi cảm thấy chán nản". Người này cũng cho biết đã chứng kiến hoặc nghe nói về 6 vụ tấn công của UAV Ukraine vào nhà máy lọc dầu Ryazan trong năm nay. Cơ sở này xử lý 18 triệu tấn dầu mỗi năm, chiếm 6,9% tổng sản lượng dầu của Nga.

Mỗi nhà máy lọc dầu là một mê cung khổng lồ với các cột chưng cất, bể chứa, đường ống dài nhiều kilômet và các kho nhiên liệu lớn, khó có thể bảo vệ bằng hệ thống phòng không và dễ dàng bắt lửa. Nếu bất kỳ một cuộc tấn công nào vào nhà máy thành công, nó có thể gây cháy suốt nhiều giờ, nhiều ngày và khiến thời gian lọc dầu bị kéo dài.

Theo cựu Phó Tổng tham mưu trưởng Các lực lượng vũ trang Ukraine Ihor Romanenko, các nhà máy lọc dầu Nga là một mục tiêu quân sự hợp pháp. "Nhiên liệu và dầu nhờn là huyết mạch của nguồn cung hậu cần Nga. Vũ khí và thiết bị quân sự cần rất nhiều nhiên liệu và dầu nhờn", ông Romanenko giải thích. Cựu chỉ huy Ukraine này đồng thời tiết lộ, Kiev chủ yếu dựa vào UAV và rocket tự sản xuất để thực hiện các vụ tấn công vì Tổng thống Mỹ Donald Trump vẫn đang cân nhắc việc cung cấp tên lửa Tomahawk.

Trong các cuộc đàm phán sơ bộ ở thủ đô Istanbul của Thổ Nhĩ Kỳ, Moscow đã thúc giục Kiev ngừng tấn công các nhà máy lọc dầu. Tuy nhiên, Kiev lại đưa ra những đòi hỏi lớn với Moscow như chấm dứt hoàn toàn các cuộc không kích và đã bị từ chối. Theo ông Romanenko, Nga chỉ muốn Ukraine dừng nhắm vào các mục tiêu nhạy cảm đối với họ.

Các hãng truyền thông cho hay, trong năm 2025, ít nhất 21 trong số 38 nhà máy lọc dầu then chốt của Nga bị tấn công và bị phá hủy một phần. Một số cơ sở bị tấn công vài lần, dẫn tới việc phải ngừng hoạt động vài tuần và làm người dân sống gần đó hoang mang. Theo một số nhà phân tích, các cuộc tấn công của Ukraine lên tới đỉnh điểm vào tháng 9, với 40 vụ.