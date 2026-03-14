Hai ngày cuối tuần này (14 và 15/3), khán giả Việt Nam được chứng kiến màn so tài rất đáng chờ đợi giữa Thanh Thúy và Bích Thủy tại giải VĐQG Nhật Bản 2025/26. Thanh Thúy là trụ cột quan trọng của Gunma Green Wings, còn Bích Thủy cũng là tay đập hàng đầu trong màu áo Okayama Seagulls.

Trước trận đấu này, Okayama Seagulls gần như không còn mục tiêu tại giải VĐQG Nhật Bản, trong khi đội bóng của Thanh Thúy quyết tâm có được thứ hạng cao nhất. Hiện tại, Gunma Green Wings đang tạm xếp thứ 7 trên BXH.

Thanh Thúy đối đầu Bích Thủy ở giải Nhật Bản. Ảnh: BCVN

Mục tiêu của đội bóng áo xanh là giành cả hai chiến thắng khi đối đầu với Okayama Seagulls. Giới chuyên môn đánh giá, chỉ cần chơi đúng sức, Thanh Thúy và các đồng đội sẽ có được điều mình cần.

Ngoài mục tiêu của mỗi đội, màn đối đầu giữa Thanh Thúy và Bích Thủy cũng rất đáng chờ đợi. Thanh Thúy là tay đập ghi điểm chủ lực của Gunma Green Wings, bên cạnh khả năng hỗ trợ phòng ngự ngày một tốt. Trong khi đó, dù là phụ công nhưng không ít trận đấu Bích Thủy là VĐV ghi nhiều điểm nhất cho Okayama Seagulls.

Màn thể hiện của 2 tuyển thủ bóng chuyền Việt Nam vì thế hứa hẹn thú vị. Đây cũng là lần đầu tiên trong lịch sử Việt Nam có 2 VĐV đối đầu nhau ở giải Nhật Bản.