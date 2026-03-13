CLB Ninh Bình vừa công bố danh sách VĐV cùng thành phần Ban huấn luyện tại giải bóng chuyền Cúp Hoa Lư - Bình Điền 2026. Đáng chú ý, Nguyễn Bích Tuyền không được đăng ký thi đấu, thay vào đó tay đập sinh năm 2000 được giao nhiệm vụ làm trợ lý HLV.

HLV trưởng CLB Ninh Bình là ông Thái Thanh Tùng, HLV Phó gồm Nguyễn Xuân Thành và Phạm Kim Huệ. Cùng làm trợ lý HLV với Bích Tuyền còn có ông Phan Quốc Hội. Trong khi đó, đội trưởng CLB Ninh Bình là tuyển thủ Nguyễn Thị Uyên.

Bích Tuyền là tay đập chủ lực của CLB Ninh Bình trước khi nghỉ thi đấu.

Như vậy, Nguyễn Bích Tuyền không còn làm săn sóc viên như ở mùa giải trước, mà tham gia vào công tác chuyên môn. Kinh nghiệm thi đấu của Bích Tuyền là rất cần thiết trong bối cảnh đội bóng cố đô Hoa Lư trẻ hóa lực lượng.

Bích Tuyền nghỉ thi đấu trước giải vô địch thế giới 2025 (tháng 8), sau đó VĐV này không còn xuất hiện trên sân. Không có Bích Tuyền khiến sức mạnh của tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam cũng như CLB Ninh Bình bị ảnh hưởng. Dù vậy, việc tay đập 26 tuổi nghỉ thi đấu nhận được sự ủng hộ của giới chuyên môn và người hâm mộ.

Giải bóng chuyền Cúp Hoa Lư-Bình Điền 2026 diễn ra từ ngày 18-23/3, tại Nhà thi đấu TDTT tỉnh Ninh Bình. Giải có 6 đội nam và 6 đội nữ tranh tài. Sáu đội nam gồm: LPBank Ninh Bình, Biên Phòng-MB, Thể Công Tân Cảng, Công an TP.HCM, Hà Nội, TP.HCM. Sáu đội nữ gồm: LPBank Ninh Bình, VTV Bình Điền Long An, VietinBank, Hà Nội-Tasco Auto, Binh chủng Thông tin-Binh đoàn 19, Thanh Hóa.

Lịch thi đấu nội dung nữ Cúp Hoa Lư - Bình Điền 2026:

Ngày 18/3

13h30: VTV Bình Điền Long An - Hà Nội (Bảng A).

20h45: Thanh Hóa - LPBank Ninh Bình (Bảng B).

Ngày 19/3

14h00: Vietinbank - VTV Bình Điền Long An (Bảng A).

18h00: Binh chủng Thông tin - Thanh Hóa (Bảng B).

Ngày 20/3

14h00: Hà Nội - Vietinbank (Bảng A).

18h00: LPBank Ninh Bình - Binh chủng Thông tin (Bảng B).

Ngày 21/3

14h00: Trận tranh xếp hạng 5-6.

16h00: Bán kết 1.

Ngày 22/3

16h00: Bán kết 2.

Ngày 23/3

14h00: Tranh hạng 3.

16h00: Chung kết.