Novak Djokovic bước vào cuộc đối đầu Jack Draper với nhiều kỳ vọng, nhưng tay vợt người Serbia đã phải nhận thất bại sau trận đấu ba set đầy căng thẳng tại Indian Wells.

Set đầu diễn ra khá cân bằng khi cả hai tay vợt nhập cuộc chắc chắn và giữ vững các game giao bóng. Tuy nhiên, bước ngoặt xuất hiện ở game bản lề khi Draper bị dẫn 0-40 và không thể cứu vãn tình thế. Djokovic tận dụng cơ hội để bẻ game quyết định, khép lại set đầu với chiến thắng 6-4.

Draper ngược dòng đánh bại Djokovic - Ảnh: Tennis Channel

Sang set hai, Draper nhanh chóng vùng lên mạnh mẽ. Tay vợt người Anh giành break ngay game đầu và liên tục gây áp lực bằng lối chơi tốc độ, buộc Djokovic phải lùi sâu phòng ngự. Dù Nole đòi lại break ở game 6, Draper tiếp tục bẻ game ở thời điểm quan trọng để thắng 6-4, đưa trận đấu vào set quyết định.

Ở set ba, Draper sớm giành break và tưởng chừng sẽ khép lại trận đấu khi dẫn 5-4. Tuy nhiên, những sai lầm liên tiếp khiến anh mất game giao bóng, buộc set đấu phải phân định bằng tie-break.

Trong loạt “đấu súng”, Draper giữ được sự tỉnh táo để giành chiến thắng 7-6(5). Kết quả này giúp tay vợt người Anh tiến vào tứ kết Indian Wells 2026, nơi anh sẽ đối đầu Daniil Medvedev.