Highlights Carlos Alcaraz 2-0 Casper Ruud

Carlos Alcaraz tiếp tục thể hiện phong độ ấn tượng khi đánh bại Casper Ruud để giành vé vào tứ kết Indian Wells Masters 2026, đồng thời lập nên cột mốc đáng nhớ trong lịch sử giải đấu.

Trong trận đấu vòng bốn, tay vợt số 1 thế giới nhập cuộc đầy tự tin và nhanh chóng áp đảo đối thủ. Ngay từ những game đầu tiên, Alcaraz liên tục gây sức ép bằng các cú đánh uy lực và sự biến hóa chiến thuật.

Carlos Alcaraz duy trì phong độ cao - Ảnh: ATP Tour

Anh sớm giành break và duy trì thế trận vượt trội trước khi khép lại set đầu với chiến thắng chóng vánh 6-1. Những pha điều bóng chính xác cùng các cú lốp táo bạo khiến Ruud gần như không có cơ hội phản kháng.

Sang set hai, tay vợt người Na Uy cải thiện đáng kể lối chơi và tạo ra thế trận cân bằng hơn. Hai tay vợt giằng co trong từng game và buộc phải phân định thắng thua bằng loạt tie-break. Tuy nhiên, Alcaraz một lần nữa cho thấy bản lĩnh của tay vợt hàng đầu khi thắng áp đảo 7-2 trong loạt “đấu súng”, qua đó khép lại trận đấu sau 91 phút.

Alcaraz thiết lập cột mốc đáng nhớ - Ảnh: ATP Tour

Chiến thắng này giúp Alcaraz nâng thành tích đối đầu với Ruud lên 6-1. Quan trọng hơn, tay vợt người Tây Ban Nha trở thành người đầu tiên trong lịch sử lọt vào tứ kết Indian Wells 2026 năm lần trước tuổi 23.

Phong độ của Alcaraz cũng đang rất thăng hoa khi anh sở hữu chuỗi 15 trận thắng liên tiếp từ đầu mùa giải 2026