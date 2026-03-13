Tay vợt số 1 thế giới nhập cuộc đầy tự tin và nhanh chóng làm chủ thế trận trước đối thủ người Anh. Với những cú đánh uy lực cùng khả năng điều bóng chính xác, Carlos Alcaraz sớm tạo ra sức ép lớn lên Norrie.

Sau khi giành break quan trọng ở giữa set, tay vợt người Tây Ban Nha duy trì lợi thế và khép lại set đầu với chiến thắng 6-3.

Alcaraz vẫn chưa có đối thủ tại Indian Wells 2026 - Ảnh: ATP Tour

Sang set hai, Norrie nỗ lực cải thiện lối chơi và tạo ra một số pha bóng giằng co. Tuy nhiên, Alcaraz vẫn cho thấy đẳng cấp vượt trội khi tận dụng tốt những cơ hội bẻ game. Tay vợt 22 tuổi tiếp tục kiểm soát trận đấu và giành chiến thắng 6-4 để khép lại cuộc so tài sau hai set.

Chiến thắng này giúp Alcaraz ghi tên mình vào bán kết Indian Wells 2026. Đối thủ tiếp theo của anh sẽ là Daniil Medvedev, hứa hẹn tạo nên cuộc đối đầu đỉnh cao.

Ở trận bán kết còn lại, Alexander Zverev sẽ chạm trán Jannik Sinner sau khi cả hai tay vợt đều vượt qua vòng tứ kết một cách thuyết phục.