Giải quần vợt Indian Wells đã xác định hai cái tên đầu tiên góp mặt ở bán kết sau loạt trận tứ kết diễn ra rạng sáng. Tâm điểm chú ý là cuộc đối đầu giữa tay vợt gốc Việt Learner Tien và hạt giống hàng đầu Jannik Sinner.

Learner Tien không thể gây bất ngờ trước cựu số 1 thế giới Jannik Sinner - Ảnh: USEH

Dù được kỳ vọng tạo nên bất ngờ, Learner Tien đã không thể đứng vững trước phong độ vượt trội của tay vợt người Italia.

Sinner nhập cuộc đầy áp đảo với những cú đánh uy lực và liên tục dồn đối thủ vào thế phòng ngự. Tay vợt số một thế giới nhanh chóng giành break sớm và khép lại set đầu với chiến thắng cách biệt 6-1.

Zverev đối đầu Sinner tại bán kết - Ảnh: Tennis TV

Sang set hai, thế trận không có nhiều thay đổi. Learner Tien nỗ lực chống đỡ nhưng vẫn gặp nhiều khó khăn trước khả năng điều bóng chính xác của Sinner. Tay vợt người Italia tiếp tục kiểm soát hoàn toàn trận đấu và kết thúc set với tỷ số 6-2, qua đó giành vé vào bán kết.

Ở trận tứ kết trước đó, Alexander Zverev cũng thể hiện sức mạnh khi đánh bại Arthur Fils khá dễ dàng. Tay vợt người Đức thắng nhanh sau hai set với các tỷ số 6-2 và 6-3 để ghi tên mình vào vòng bán kết của giải đấu.