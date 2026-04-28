Sau khi về nước vào tối 26/4, U17 Việt Nam tiếp tục bước vào tập luyện tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ VFF, chuẩn bị cho VCK U17 châu Á 2026. HLV Cristiano Roland yêu cầu các học trò phải có sự tập trung cao nhất, gác lại niềm vui vô địch ở giải đấu khu vực.

Chiến lược gia người Brazil nhấn mạnh, mục tiêu trọng tâm của U17 Việt Nam là VCK châu Á. Ở giải đấu này, Nguyễn Lực và các đồng đội nằm chung bảng với Hàn Quốc, UAE và Yemen. Đây là bảng đấu khó khăn bởi ngoài U17 Hàn Quốc được đánh giá giành ngôi nhất bảng C, hai đối thủ còn lại cũng rất đáng gờm.

U17 Việt Nam trở lại tập luyện sau giải Đông Nam Á. Ảnh: P.X

Trở lại với buổi tập chiều 27/4, U17 Việt Nam chủ yếu vận động nhẹ để hồi phục sức lực và duy trì cảm giác bóng. Tiền đạo Lê Trọng Đại Nhân có dấu hiệu quá tải, nên mang giày chạy tập riêng với bác sĩ.

U17 Việt Nam không có ngày nghỉ lễ. Theo kế hoạch, đội lên đường đi Saudi Arabia vào đêm 30/4. Sau khi tới Saudi Arabia U17 Việt Nam có khoảng 5 ngày chuẩn bị trước trận ra quân.

U17 Việt Nam quyết chinh phục tấm vé World Cup.

VCK U17 châu Á 2026 diễn ra từ ngày 5 đến 22/5. Theo điều lệ, 16 đội chia làm 4 bảng, mỗi bảng chọn 2 đội nhất - nhì vào tứ kết. Kể từ giải đấu năm nay, chỉ cần vượt qua vòng bảng, các đội sẽ giành vé dự World Cup (48 đội).