"Sau nỗ lực đàm phán, TV360 đạt thỏa thuận với AFC để phát sóng trọn vẹn và độc quyền các trận đấu của VCK U17 châu Á 2026, từ ngày 5/5 đến 22/5", thông báo của TV360 (truyền hình Viettel) cho hay.

Trước đó, có thông tin AFC không sản xuất truyền hình các trận đấu tại vòng bảng VCK U17 châu Á 2026. Tuy nhiên, giải đấu vẫn được phát sóng trực tiếp nhằm phục vụ người hâm mộ châu Á.

U17 Việt Nam sẵn sàng cho VCK U17 châu Á 2026.

Đây thực sự là một tin vui với người hâm mộ Việt Nam khi được xem và cổ vũ cho thầy trò HLV Cristiano Roland tại giải. Chuẩn bị cho VCK U17 châu Á 2026, U17 Việt Nam tập luyện ngay sau giải U17 Đông Nam Á. Nguyễn Lực và các đồng đội dự kiến di chuyển sang Saudi Arabia vào tối ngày 30/4.

VCK U17 châu Á 2026 diễn ra từ ngày 5 đến 22/5. Theo điều lệ, 16 đội chia làm 4 bảng, mỗi bảng chọn 2 đội nhất - nhì vào tứ kết. Kể từ giải đấu năm nay, chỉ cần vượt qua vòng bảng, các đội sẽ giành vé dự World Cup (48 đội).

Theo lịch thi đấu, U17 Việt Nam đá trận ra quan gặp U17 Yemen vào lúc 0h ngày 7/5, tiếp theo gặp U17 Hàn Quốc (23h ngày 10/5) và U17 UAE (0h ngày 14/5).