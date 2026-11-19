Các nhà lãnh đạo Mỹ - Nga - Trung Quốc đã thảo luận về các chủ đề "nóng" gồm vũ khí hạt nhân, xung đột Ukraine và củng cố hệ thống pháp luật quốc tế…

Theo đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV), cuộc gặp thượng đỉnh ba bên trong ngày 19/11 giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Vladimir Putin đã kết thúc sau khoảng 90 phút.

Trong bài phát biểu mở đầu, cả ba nhà lãnh đạo đều nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì đối thoại và tương tác giữa ba quốc gia sở hữu kho vũ khí hạt nhân hàng đầu thế giới.

Về phía Mỹ, Tổng thống Trump cho biết ông đang lựa chọn một phương thức ngoại giao mới, khi chủ động đối thoại trực tiếp với lãnh đạo của các quốc gia có khác biệt.

Tổng thống Mỹ Donald Trump, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Vladimir Putin bước vào phòng họp. Video: RT

"Chúng ta không thể giải quyết được vấn đề gì nếu từ chối đối thoại với những nhà lãnh đạo có quan điểm khác biệt. Hòa bình cũng không thể được kiến tạo nếu bỏ qua các cơ hội tiếp xúc và trao đổi trực tiếp. Vì vậy, chúng tôi đang lựa chọn một hướng đi khác. Với tư cách là lãnh đạo của ba trong số những quốc gia lớn nhất thế giới, chúng ta có trách nhiệm đặc biệt trong việc duy trì đối thoại về những vấn đề không chỉ ảnh hưởng đến người dân ba nước mà còn tác động đến toàn thế giới", ông Trump cho biết.

Nhà lãnh đạo Mỹ sau đó kêu gọi Nga và Trung Quốc cùng hợp lực để ngăn chặn sự phổ biến của vũ khí hạt nhân, đồng thời khẳng định Washington sẽ làm mọi cách để Iran không có được loại vũ khí này. Bên cạnh đó, Tổng thống Trump cũng bày tỏ sự lạc quan về triển vọng cho một thỏa thuận chấm dứt xung đột Ukraine.

Về phía Trung Quốc, Chủ tịch Tập Cận Bình đã đưa ra đề xuất gồm 4 nguyên tắc nhằm định hướng quan hệ giữa các cường quốc. Theo đó, ông Tập nhấn mạnh các nước cần tôn trọng lẫn nhau, chung sống hòa bình, hợp tác cùng có lợi, đồng thời duy trì đối thoại và trao đổi thông tin.

"Nếu không có liên lạc thường xuyên, sự nghi ngại sẽ lan rộng và những bất đồng nhỏ có thể leo thang thành các cuộc xung đột lớn”, nhà lãnh đạo Trung Quốc nhấn mạnh.

Cuộc họp thượng đỉnh giữa lãnh đạo Mỹ - Nga - Trung Quốc. Ảnh: Sputnik

Trong khi đó, Tổng thống Putin khẳng định Nga, Trung Quốc và Mỹ cần chia sẻ trách nhiệm trong việc duy trì hòa bình toàn cầu và củng cố hệ thống luật pháp quốc tế. "Chúng ta có nhiều lợi ích tương đồng liên quan đến việc giải quyết các xung đột khu vực, bao gồm cả cuộc khủng hoảng Ukraine", chủ nhân Điện Kremlin cho hay.

Theo truyền thông Nga, phần công khai của cuộc hội đàm ba bên kéo dài hơn 10 phút, sau đó ba nhà lãnh đạo đã tiếp tục hội đàm kín. Trong tuyên bố chung được đưa ra sau cuộc họp, Tổng thống Trump, Chủ tịch Tập Cận Bình và Tổng thống Putin đã thống nhất về 4 điểm chính:

1. Với tư cách là các thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, Trung Quốc, Nga và Mỹ cam kết cải tổ Liên hợp quốc nhằm giúp tổ chức này ứng phó hiệu quả hơn với các thách thức toàn cầu, đồng thời thực hiện đúng sứ mệnh cốt lõi là duy trì hòa bình và an ninh quốc tế.

2. Mỹ - Trung Quốc - Nga có kế hoạch tăng sản lượng và nguồn cung các sản phẩm dầu mỏ đã qua tinh chế nhằm mang lại lợi ích cho tất cả các quốc gia. Các nhà lãnh đạo cũng tái khẳng định tầm quan trọng của việc duy trì dòng chảy năng lượng ổn định.

3. Ba nhà lãnh đạo thừa nhận rằng nguyên tắc đồng thuận của quốc gia và việc tôn trọng quyền miễn trừ của các quan chức nhà nước có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Các bên nhất trí rằng Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC) và các cơ quan tương tự không được lạm dụng thẩm quyền tài phán của mình.

4. Ba nhà lãnh đạo tái khẳng định rằng một cuộc chiến tranh hạt nhân tuyệt đối không được phép xảy ra. Ba nước sẽ tiến hành đối thoại về giảm thiểu rủi ro hạt nhân và ngăn chặn phổ biến vũ khí hạt nhân.