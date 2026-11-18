Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cùng phu nhân tối nay (18/11) đã chủ trì buổi tiệc chiêu đãi các nhà lãnh đạo và quan khách đến dự Hội nghị cấp cao APEC, trong đó có Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Các hãng thông tấn đã cho đăng tải hình ảnh các nhà lãnh đạo thế giới đến dự tiệc chào mừng do Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình chủ trì.

Tổng thống Mỹ Trump và Tổng thống Nga Putin đến dự tiệc chiêu đãi của Chủ tịch Trung Quốc tối 18/11. Video: Vertex

Thủ tướng Australia Anthony Albanese tới dự dạ tiệc. Ảnh: AAP

Theo Tân Hoa xã, trước khi buổi tiệc bắt đầu, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và phu nhân đã chụp ảnh lưu niệm cùng các nhà lãnh đạo, quan chức đại diện và phu nhân của họ đến từ nhiều nền kinh tế khác nhau.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và phu nhân chào đón các nhà lãnh đạo và quan khách đến dự tiệc. Video: CNA

Khoảnh khắc Tổng thống Mỹ Trump bắt tay Tổng thống Nga Putin trước sự chứng kiến của ông Tập Cận Bình. Video: CNA

Trong bài phát biểu sau đó, ông Tập bày tỏ: "Thay mặt Chính phủ và nhân dân Trung Quốc, tôi xin gửi lời chào mừng nồng nhiệt đến tất cả các vị khách quý".

Chủ tịch Trung Quốc nhấn mạnh sự cởi mở đã thấm sâu vào "ADN" của Thâm Quyến, đổi mới sáng tạo là động lực tạo nên sức sống cho thành phố, còn hợp tác chính là nguồn sức mạnh của nơi đây. Ông Tập cho biết thêm, sự thành công của Thâm Quyến chính là hình ảnh thu nhỏ của công cuộc cải cách và mở cửa tại Trung Quốc, đồng thời là minh chứng cho sự hợp tác hiệu quả trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và phu nhân chụp ảnh lưu niệm cùng các nhà lãnh đạo và quan khách đến dự tiệc tối 18/11. Ảnh: Tân Hoa xã

Nhận định sự cởi mở, đổi mới sáng tạo và hợp tác là những đặc trưng nổi bật của Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) kể từ khi thành lập, ông Tập cho rằng APEC đã nắm bắt đúng nhịp đập thời đại, dẫn dắt tiến trình hội nhập kinh tế khu vực, qua đó biến châu Á - Thái Bình Dương thành khu vực năng động nhất và là động lực tăng trưởng quan trọng của nền kinh tế toàn cầu.

Ông Tập Cận Bình tuyên bố: "Tại hội nghị các nhà lãnh đạo kinh tế diễn ra vào ngày mai, chúng ta sẽ cùng thảo luận các biện pháp mở cửa hai chiều, tìm kiếm lộ trình tăng trưởng dựa trên đổi mới sáng tạo, cũng như mở ra nhiều cơ hội hợp tác thiết thực trên các lĩnh vực khác nhau".