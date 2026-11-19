Trợ lý Điện Kremlin Yury Ushakov thông báo Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Mỹ Donald Trump dự kiến ​​sẽ có cuộc hội đàm song phương trong hôm nay (19/11), bên lề hội nghị cấp cao APEC.

Cả ông Putin và ông Trump đều đang có mặt tại thành phố Thâm Quyến, miền nam Trung Quốc để tham dự hội nghị của các nhà lãnh đạo từ khắp khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Tổng thống Nga Vladimir Putin bắt tay người đồng cấp Mỹ Donald Trump trước sự chứng kiến của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại tiệc chào mừng ở Thâm Quyến tối 18/11. Ảnh: Tân Hoa xã

Đài RT dẫn lời ông Ushakov cho biết cuộc gặp song phương giữa hai nguyên thủ Nga và Mỹ được lên kế hoạch diễn ra sau phiên họp toàn thể của hội nghị thượng đỉnh APEC trong ngày 19/11. Ông Putin và ông Trump cũng sẽ cùng Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tham gia các cuộc hội đàm ba bên lịch sử tại nhà khách quốc gia Kỳ Lân Sơn Trang ở Thâm Quyến vào lúc 14h30 giờ địa phương cùng ngày.

"Chúng tôi hy vọng cuộc gặp sẽ hữu ích và thực chất", ông Ushakov nói các phóng viên hôm 18/11.

Trợ lý Điện Kremlin cho biết thêm, ông Putin và ông Trump đã có một cái bắt tay ngắn gọn tại buổi tiệc chiêu đãi do ông Tập tổ chức vào tối 18/11, nhưng không thể trò chuyện thêm vì họ ngồi ở các bàn khác nhau.

Trước đó trong ngày, ông Putin đã có cuộc hội đàm riêng với Chủ tịch Trung Quốc và hai nhà lãnh đạo thảo luận về các cuộc đàm phán ba bên gần đây giữa Nga - Mỹ - Ukraine tại Abu Dhabi, Các tiểu vương quốc Ảrập thống nhất (UAE).

Ông Ushakov cũng lưu ý ông Putin và ông Trump có thể trao đổi với nhau "nhiều hơn một lần" trong thời gian lưu lại Thâm Quyến, bao gồm cả các cuộc gặp với quy mô nhỏ hơn, không có sự tham gia của các phái đoàn lớn.

Lần gần đây nhất người đứng đầu Nga và Tổng thống Mỹ tiến hành hội đàm chính thức là tại Anchorage, bang Alaska, Mỹ vào tháng 8/2025. Khi đó, họ đã thảo luận về các nỗ lực giải quyết cuộc xung đột ở Ukraine. Các cuộc đàm phán ba bên tại Abu Dhabi vào các ngày 10 - 11/11 đánh dấu cuộc gặp đầu tiên theo hình thức này kể từ tháng 2.

Các bên đã đạt được một thỏa thuận về nguyên tắc, liên quan đến việc trao đổi tù binh quy mô lớn trong quá trình thương lượng tại thủ đô UAE, mặc dù vẫn chưa thể giải quyết những bất đồng về vấn đề lãnh thổ và các thỏa thuận an ninh.

Sau vòng đàm phán tại Abu Dhabi, các đặc phái viên Mỹ là Steve Witkoff và Jared Kushner đã tới Moscow để gặp Tổng thống Nga Putin vào ngày 12/11, trước khi có cuộc đối thoại với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại Dublin. Cả Moscow và Washington đều thông báo về những tiến triển trong các cuộc đàm phán.