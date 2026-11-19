Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có một cuộc thảo luận ngắn trước thi tham dự hội nghị thượng đỉnh ba bên với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Thâm Quyến.

Theo đài RT, Tổng thống Mỹ Trump và Tổng thống Nga Putin ngày 19/11 đã có một cuộc thảo luận song phương kéo dài khoảng 45 phút trước khi tham dự cuộc hội đàm ba bên với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

Trong cuộc gặp, ông Trump đã gọi ông Putin là "bạn của tôi", nhấn mạnh rằng cuộc thảo luận song phương sẽ tạo tiền đề cho một hội nghị thượng đỉnh ba bên thành công.

"Đây là một vinh dự khi được cùng ở đây với ngài. Miễn là tôi và Tổng thống Putin còn đang kiểm soát mọi thứ, chúng ta sẽ không gặp vấn đề gì", ông Trump cho biết.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: TASS

Theo truyền thông Nga, ông Putin và ông Trump không đưa ra tuyên bố chung với báo giới sau cuộc gặp song phương. Phái đoàn Nga tham dự cuộc gặp có Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Tài chính Anton Siluanov, Ngoại trưởng Sergey Lavrov, Trợ lý tổng thống Yury Ushakov và Đặc phái viên của tổng thống Kirill Dmitriev. Về phía Mỹ, những quan chức đáng chú ý bao gồm Ngoại trưởng Marco Rubio và Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent.

"Hai nhà lãnh đạo đã có một cuộc thảo luận quan trọng. Cả hai đều cam kết tìm kiếm giải pháp hòa bình cho cuộc xung đột ở Ukraine. Đây là cuộc đối thoại đang được cả thế giới theo dõi và thực tế là châu Âu đang tìm cách can thiệp", ông Dmitriev nói sau cuộc gặp song phương.

Trước đó, Tổng thống Trump đã gọi cuộc gặp thượng đỉnh 3 bên với các nhà lãnh đạo Nga và Trung Quốc là sự kiện mang tính "lịch sử", nhấn mạnh rằng sự kiện được coi là "thắng lợi" kể từ trước khi diễn ra.

Tổng thống Trump gọi Tổng thống Putin là "bạn của tôi". Video: X/@clashreport