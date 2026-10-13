Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng Campuchia đang có chuyến thăm Việt Nam. Chính phủ Việt Nam luôn ủng hộ, tạo điều kiện thuận lợi nhất để hợp tác giữa Bộ Quốc phòng và Quân đội hai nước ngày càng phát triển bền chặt, thực chất và hiệu quả.

Chiều 13/10, Đại tướng Phan Văn Giang, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng chủ trì lễ đón, hội đàm với Đại tướng Tea Seiha, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng Campuchia thăm chính thức Việt Nam, dự cuộc gặp thường niên giữa ba Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và diễn tập chung về phòng thủ dân sự giữa quân đội ba nước Việt Nam - Lào - Campuchia năm 2026.

Đại tướng Phan Văn Giang chia sẻ, từ đầu năm 2026 đến nay, lãnh đạo cấp cao hai nước đã có các chuyến thăm và cuộc gặp nhằm định hướng quan hệ hợp tác.

Những cuộc gặp và chuyến thăm khẳng định sự ưu tiên coi trọng quan hệ Việt Nam - Campuchia, đẩy mạnh hợp tác quốc phòng - an ninh, thúc đẩy thương mại, đầu tư, kết nối hạ tầng, hợp tác giáo dục - đào tạo và giao lưu nhân dân, phát huy tính bổ trợ giữa hai nền kinh tế... Hợp tác quốc phòng giữa hai nước đạt được nhiều kết quả toàn diện, ngày càng thực chất, hiệu quả, là một trong những trụ cột quan trọng trong quan hệ giữa hai nước.

Đại tướng Phan Văn Giang đón Đại tướng Tea Seiha

Trong khi đó, Đại tướng Tea Seiha nhấn mạnh tới mối quan hệ hữu nghị truyền thống lâu đời giữa Campuchia và Việt Nam. Ông bày tỏ vui mừng trước những bước tiến mới trong quan hệ song phương.

Chuyến thăm là cơ hội để làm sâu sắc hợp tác quốc phòng song phương nói riêng, mối quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài giữa hai nước nói chung.

Ông đánh giá cao kết quả hợp tác thực chất, hiệu quả giữa Bộ Quốc phòng hai nước, đề nghị hai bên tiếp tục triển khai các nội dung đã thống nhất, qua đó tiếp tục củng cố vị trí của hợp tác quốc phòng là một trong những trụ cột quan trọng trong quan hệ giữa hai nước.

Đại tướng Phan Văn Giang chủ trì lễ đón Đại tướng Tea Seiha

Hai Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng duyệt đội danh dự Quân đội nhân dân Việt Nam

Đại tướng Phan Văn Giang đề nghị các cơ quan, đơn vị của Bộ Quốc phòng hai nước phối hợp tìm kiếm, quy tập, hồi hương hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Campuchia trong các thời kỳ chiến tranh; gặp gỡ, tiếp xúc cấp cao và các cấp; đối thoại - tham vấn.

Hai bên cần thúc đẩy hợp tác giữa các quân, binh chủng; phối hợp quản lý, bảo vệ biên giới, xây dựng đường biên giới Việt Nam - Campuchia hòa bình, hợp tác và phát triển; triển khai hiệu quả bản ghi nhớ giữa hai Chính phủ về việc bảo vệ và phát huy các đài hữu nghị Việt Nam - Campuchia tại Campuchia.

Quân hội hai nước cần hợp tác đào tạo nguồn nhân lực; công nghiệp quốc phòng; hậu cần, quân nhu; kinh tế quốc phòng; tham vấn, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương và hợp tác giữa Quân đội ba nước Việt Nam - Lào - Campuchia...

Đại tướng Phan Văn Giang hội đàm với Phó thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng Campuchia

Hai nước sẽ kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 2027. Vì vậy, Đại tướng Phan Văn Giang đề nghị giao cấp làm việc hai bên phối hợp xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm của Bộ Quốc phòng và Quân đội hai nước bảo đảm lan tỏa sâu rộng về mối quan hệ đoàn kết hữu nghị giữa hai nước.

Cũng trong chiều nay, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã tiếp Đại tướng Tea Seiha.

Nhắc lại những ấn tượng tốt đẹp về chuyến thăm Campuchia đầu tiên trên cương vị người đứng đầu Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng đánh giá cao Bộ Quốc phòng hai nước đã chủ động, tích cực triển khai hiệu quả các nhận thức chung và thỏa thuận của lãnh đạo cấp cao, đưa hợp tác quốc phòng - an ninh tiếp tục là một trụ cột quan trọng trong quan hệ song phương.

Chính phủ Việt Nam luôn ủng hộ, tạo điều kiện thuận lợi nhất để hợp tác giữa Bộ Quốc phòng và Quân đội hai nước ngày càng phát triển bền chặt, thực chất và hiệu quả.

Thủ tướng Lê Minh Hưng tiếp Đại tướng Tea Seiha. Ảnh: Chính phủ

Thủ tướng đề nghị hai bên tăng cường trao đổi về các vấn đề chiến lược; coi trọng đào tạo cán bộ, nhất là đào tạo chuyên ngành và ngôn ngữ của nhau; thúc đẩy công tác phân giới cắm mốc và quản lý biên giới trên đất liền, kết nối hạ tầng biên giới, cửa khẩu. Ông cũng đề nghị hai bên tiếp tục phối hợp tìm kiếm, quy tập và hồi hương hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trong các thời kỳ chiến tranh tại Campuchia.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng Tea Seiha đánh giá cao kết quả chuyến thăm Campuchia vừa qua của Thủ tướng Lê Minh Hưng, góp phần tạo động lực mới cho hợp tác toàn diện giữa hai nước.

Về hợp tác quốc phòng, Đại tướng Tea Seiha cảm ơn sự hỗ trợ của Việt Nam thời gian qua trong công tác đào tạo và khám chữa bệnh.

Campuchia sẽ phối hợp chặt chẽ với phía Việt Nam triển khai hiệu quả các thỏa thuận và kế hoạch hợp tác giữa hai Bộ Quốc phòng, nhất là các nội dung liên quan đến tham vấn chính sách, hợp tác hậu cần, trao đổi và giao lưu sĩ quan trẻ.