Hai Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam và Lào đã trao đổi hợp tác quốc phòng song phương.

Sáng 13/10, Đại tướng Phan Văn Giang, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng chủ trì lễ đón Đại tướng Khamliang Outhakaysone, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng Lào sang thăm chính thức Việt Nam, dự cuộc gặp thường niên giữa ba Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và diễn tập chung về phòng thủ dân sự giữa quân đội ba nước Việt Nam - Lào - Campuchia năm 2026.

Sau lễ đón, hai Phó Thủ tướng, Bộ trưởng đã hội đàm.

Đại tướng Phan Văn Giang đón Đại tướng Khamliang Outhakaysone

Đại tướng Phan Văn Giang và Đại tướng Khamliang Outhakaysone duyệt đội danh dự QĐND Việt Nam

Đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh, thời gian qua, lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai Nhà nước đã có các chuyến thăm và cuộc gặp nhằm định hướng quan hệ hợp tác giữa hai nước, qua đó khẳng định quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào.

Hai nước đã đẩy mạnh hợp tác quốc phòng an ninh; thúc đẩy thương mại, đầu tư, kết nối hạ tầng; hợp tác giáo dục - đào tạo và giao lưu nhân dân.

Lãnh đạo Bộ Quốc phòng Việt Nam cho rằng, điều này thể hiện sự tin cậy chính trị và coi trọng cao độ, khẳng định quyết tâm của lãnh đạo cấp cao hai nước trong thúc đẩy hợp tác Việt Nam - Lào ngày càng gắn kết, thực chất, hiệu quả; góp phần cụ thể hóa nội hàm "gắn kết chiến lược" trong quan hệ hai nước.

Đại tướng Khamliang Outhakaysone giới thiệu với Đại tướng Phan Văn Giang các thành viên đoàn Lào

Hai đoàn chụp ảnh chung

Lãnh đạo hai nước đều khẳng định, Bộ Quốc phòng và Quân đội hai nước tiếp tục là lực lượng tiên phong trong hiện thực hóa mục tiêu, tầm nhìn của Lãnh đạo cấp cao hai nước về phát triển quan hệ Việt Nam-Lào trong tình hình mới.

Đại tướng Phan Văn Giang khẳng định, hợp tác quốc phòng Việt Nam - Lào thời gian qua đạt những kết quả to lớn, ngày càng thực chất, phát huy vai trò là một trong những trụ cột quan trọng của quan hệ hai nước...

Nhiều sự kiện đối ngoại quốc phòng quan trọng được tổ chức như: Đối thoại chính sách quốc phòng lần thứ 6, giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Lào lần thứ 3, giao lưu sĩ quan trẻ giữa hai Quân đội.

Các hoạt động phong phú, lấy nhân dân làm trung tâm, tạo sức lan tỏa rộng rãi trong xã hội về tình đoàn kết, thủy chung, son sắt Việt Nam - Lào.

Đại tướng Khamliang Outhakaysone nhấn mạnh chuyến thăm là cơ hội để góp phần làm sâu sắc quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, gắn kết chiến lược giữa hai nước nói chung, hai Bộ Quốc phòng nói riêng.

Hai Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng hai nước ký kế hoạch hợp tác năm 2027

Ông bày tỏ vui mừng trước những kết quả tích cực, hiệu quả đạt được trong hợp tác quốc phòng song phương trên các lĩnh vực.

Đại tướng Phan Văn Giang và Đại tướng Khamliang Outhakaysone thống nhất thời gian tới chỉ đạo các cơ quan, đơn vị của Bộ Quốc phòng hai nước phối hợp tích cực, chủ động triển khai các nội dung hợp tác.

Hai nước cần tăng cường trao đổi đoàn các cấp, nhất là đoàn cấp cao; thực hiện hiệu quả các cơ chế tham vấn - đối thoại; hợp tác trong lĩnh vực công tác Đảng, công tác chính trị, xây dựng quân đội vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, luôn là lực lượng trung thành, tin cậy của Đảng, Nhà nước, nhân dân.

Quân đội Việt Nam và Lào cần thúc đẩy hợp tác quản lý, bảo vệ biên giới; tìm kiếm, quy tập, hồi hương hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào trong các thời kỳ chiến tranh; công nghiệp quốc phòng.

Hai nước cũng cần tăng cường tham vấn, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương và hợp tác giữa Quân đội ba nước Việt Nam - Lào - Campuchia. Việt - Lào tiếp tục coi trọng công tác đào tạo nguồn nhân lực, xác định đây là nhiệm vụ then chốt của then chốt, có ý nghĩa chiến lược lâu dài, làm nòng cốt củng cố nền tảng quan hệ đặc biệt giữa hai nước, hai Quân đội.