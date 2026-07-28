Tháng 2/1986, vợ chồng ông Thân ở thành phố Tây An, tỉnh Thiểm Tây (Trung Quốc) chào đón cặp song sinh nữ. Thế nhưng, khi hai bé chưa đầy 100 ngày tuổi, một biến cố bất ngờ đã xảy ra.

Hôm đó, người mẹ đặt hai con nằm cạnh nhau trên giường rồi vào bếp chuẩn bị bữa trưa. Chưa đầy 10 phút sau quay lại, bà bàng hoàng phát hiện người chị đã biến mất không dấu vết, trang QQ đưa tin.

Gia đình lập tức báo tin cho người cha đang làm việc tại một nhà máy gần nhà. Ông cùng người thân chạy khắp nơi tìm kiếm, gõ cửa từng nhà, dò hỏi khắp khu phố nhưng đều không có kết quả. Trong điều kiện thông tin liên lạc còn nhiều hạn chế vào thời điểm đó, tung tích bé gái từ đó hoàn toàn bặt vô âm tín.

Từ khi biết nhận thức, Thân Miêu luôn được mẹ nhắc đi nhắc lại một câu: "Con còn có một người chị sinh đôi, hai đứa giống nhau như đúc".

Khoảnh khắc đoàn tụ của hai chị em sinh đôi làm nhiều người xúc động. Ảnh: QQ

Suốt nhiều năm, cha mẹ Thân Miêu chưa từng từ bỏ hy vọng tìm con nhưng cũng không biết phải tìm từ đâu. Năm 2020, người mẹ qua đời vì bệnh tật, mang theo nỗi day dứt chưa kịp gặp lại đứa con gái thất lạc.

Sau khi trưởng thành, Thân Miêu bắt đầu tự mình tìm kiếm chị gái. Mỗi khi nghe ai nói có người trông giống mình, người phụ nữ đều tìm đến xem nhưng lần nào cũng thất vọng.

Đến khi mạng xã hội phát triển, Thân Miêu liên tục đăng tải hình ảnh cùng câu chuyện của mình với hy vọng một ngày nào đó chị gái sẽ nhìn thấy.

Cuối năm 2025, nhờ sự hỗ trợ của các tình nguyện viên và Công an thành phố Miên Dương (tỉnh Tứ Xuyên), Thân Miêu được hướng dẫn lấy mẫu ADN để đưa vào cơ sở dữ liệu tìm người thân.

Sau nhiều tháng đối chiếu, cảnh sát phát hiện một phụ nữ tại tỉnh Hà Bắc có độ tương đồng khuôn mặt lên tới 93% với Thân Miêu. Kết quả xét nghiệm ADN sau đó xác nhận hai người là chị em sinh đôi cùng cha cùng mẹ.

Khoảnh khắc đoàn tụ của hai chị em sinh đôi làm nhiều người xúc động. Ảnh: QQ

Nhận được bức ảnh do cảnh sát gửi, Thân Miêu không giấu nổi xúc động.

Người phụ nữ cho biết: "Tôi nhìn đi nhìn lại bức ảnh rồi soi gương hàng chục lần. Thì ra trên thế giới này thật sự tồn tại một 'phiên bản khác của mình'. Đó chính là chị gái mà tôi đã tìm suốt 40 năm".

Về phía người chị, Thân Đóa cho biết bản thân được cha mẹ nuôi hết mực yêu thương từ nhỏ và chưa từng biết mình có em gái sinh đôi.

Cuối năm ngoái, cuộc sống của người phụ nữ bất ngờ thay đổi khi nhận được cuộc gọi từ công an địa phương đề nghị phối hợp lấy mẫu ADN vì nghi ngờ Thân Đóa có người thân thất lạc.

"Tôi gần như chết lặng. Sau khi cúp máy, tay tôi vẫn run. Đến lúc nhận được cuộc gọi xác nhận ADN trùng khớp, tôi như không tin nổi mình thật sự có một người em gái sinh đôi", Thân Đóa chia sẻ.

Sáng 24/7, tại buổi lễ nhận thân do Công an thành phố Miên Dương tổ chức, hai chị em lần đầu gặp nhau sau 40 năm xa cách.

Ngay khi ôm lấy nhau, cả hai bật khóc nức nở. Khi đứng cạnh nhau, tất cả những người có mặt đều kinh ngạc vì gương mặt, ánh mắt và nụ cười của hai chị em gần như giống hệt nhau.

Khoảnh khắc xúc động nhất diễn ra khi Thân Miêu lấy ra một chiếc áo giống hệt chiếc mình đang mặc để tặng chị gái.

Nghẹn ngào trong nước mắt, người phụ nữ nói: "Từ nhỏ đến lớn, tôi luôn ngưỡng mộ những cặp song sinh mặc đồ giống nhau. Cuối cùng hôm nay, tôi cũng có thể mặc đồ đôi với chị gái rồi".

Theo Công an thành phố Miên Dương, nhờ ứng dụng công nghệ ADN, nhận diện khuôn mặt và trí tuệ nhân tạo (AI), đơn vị đã giúp 1.297 gia đình tìm lại người thân thất lạc tính đến tháng 6/2026, mang đến hy vọng đoàn tụ cho hàng nghìn người sau nhiều năm chia ly.