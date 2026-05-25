Cuộc thi “Tìm hiểu về chuyển đổi số tỉnh Đồng Tháp” năm 2026 đang được các sở, ngành, địa phương tích cực triển khai theo chỉ đạo của UBND tỉnh Đồng Tháp.

Mục đích nhằm tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho người dân và doanh nghiệp về ý nghĩa, tầm quan trọng của chuyển đổi số. Trong đó nhấn mạnh hiệu quả của việc sử dụng dịch vụ công trực tuyến như tiết kiệm thời gian, chi phí đi lại, tạo thuận lợi cho tổ chức, cá nhân và góp phần tăng cường tính công khai, minh bạch trong giải quyết thủ tục hành chính.

Đồng thời, cuộc thi sẽ giúp các cá nhân, tổ chức giảm nghèo thông tin, hiểu rõ giá trị ứng dụng công nghệ thông tin trong đời sống thực tế (chẳng hạn như sử dụng ứng dụng DongThapG, tài khoản định danh điện tử…); trang bị kiến thức phòng tránh các thủ đoạn tấn công, lừa đảo trên môi trường số.

Nội dung cuộc thi tập trung vào các câu hỏi nhằm tìm hiểu chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước cùng những vấn đề liên quan đến chuyển đổi số, dữ liệu số, kinh tế số, xã hội số, dịch vụ công trực tuyến và bảo đảm an toàn thông tin trong môi trường số.

Các thí sinh trả lời trực tiếp trên phần mềm tại địa chỉ thitructuyen.dongthap.gov.vn hoặc trên ứng dụng e-DongThap, DongThapG với hình thức trắc nghiệm trực tuyến trong khoảng thời gian nhất định.

Kết quả thi được phần mềm chấm điểm tự động và được hiển thị ngay sau khi thí sinh hoàn thành phần thi gồm: số câu trả lời đúng và thời gian hoàn thành phần thi.

Cuộc thi được tổ chức qua 2 vòng thi: Vòng loại - thi trực tuyến, chọn 200 thí sinh có điểm số cao nhất; Vòng chung kết - 200 thí sinh có điểm số cao nhất từ vòng loại tham gia thi trực tuyến tập trung dưới sự giám sát của Ban Tổ chức.

Theo kế hoạch của UBND tỉnh Đồng Tháp, trong tháng 6/2026 sẽ hoàn thành việc thành lập Ban Tổ chức, Ban Giám khảo, Tổ Giúp việc; trong tháng 7-8 sẽ xây dựng xong ngân hàng đề thi, phần mềm thi trực tuyến; tổ chức thi vòng loại vào tháng 9-10; tổ chức thi vòng chung kết và hội nghị tổng kết, phát thưởng trong tháng 11/2026.

UBND tỉnh Đồng Tháp yêu cầu nội dung cuộc thi phải thiết thực, góp phần hình thành phong trào sôi nổi trong học tập, nghiên cứu và tìm hiểu về chuyển đổi số, dịch vụ công trực tuyến, thương mại điện tử, thanh toán không dùng tiền mặt, Đề án 06, dữ liệu số, kinh tế số, xã hội số...; nâng cao nhận thức về bảo đảm an toàn thông tin trên không gian mạng.

UBND các xã, phường phải xây dựng kế hoạch triển khai tại địa phương, phát động cuộc thi đến các cơ quan, đơn vị trên địa bàn, toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người dân biết, tham gia.

UBND tỉnh đề nghị Báo và phát thanh, truyền hình Đồng Tháp thực hiện công tác tuyên truyền cuộc thi trên các phương tiện thông tin đại chúng; phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan để kịp thời cập nhật và thông tin rộng rãi về thời gian tổ chức các vòng thi, từ vòng loại đến vòng chung kết, nhằm thu hút sự tham gia của đông đảo cán bộ, công chức, viên chức và người dân.