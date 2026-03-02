Ủy ban Thường vụ Quốc hội chiều nay cho ý kiến lần 2 về việc chuẩn bị kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa 16.

Tổng thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Quang Mạnh cho biết dự kiến tại kỳ họp thứ nhất, Quốc hội sẽ xem xét, quyết định 3 nhóm nội dung.

Cụ thể, Quốc hội sẽ tiến hành công tác tổ chức bộ máy, nhân sự; xem xét, thông qua 11 dự án luật, nghị quyết quy phạm pháp luật. Quốc hội cũng xem xét, quyết định 4 nhóm nội dung về kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước và giám sát. Đồng thời, có 9 nhóm nội dung các cơ quan gửi báo cáo để đại biểu Quốc hội nghiên cứu.

Tổng thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Quang Mạnh báo cáo. Ảnh: QH

Dự kiến nội dung chương trình kỳ họp sẽ bổ sung 2 dự án luật, nghị quyết quy phạm pháp luật, đó là dự luật Thủ đô (sửa đổi) và nghị quyết của Quốc hội về cơ chế phối hợp, chính sách đặc thù nâng cao hiệu quả phòng ngừa và giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế.

Cùng với đó, ông Mạnh cho biết sẽ rút khỏi chương trình kỳ họp đối với 4 nội dung, gồm: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bất động sản; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Nhà ở; Luật Thủ tục ban hành quyết định hành chính; việc điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Về thời gian, Tổng thư ký Quốc hội thông tin, dự kiến Quốc hội họp phiên trù bị vào chiều chủ nhật (ngày 5/4), khai mạc kỳ họp vào sáng ngày 6/4, bế mạc vào ngày 25/4.

Quốc hội họp thành 2 đợt. Đợt 1 từ ngày 6-11/4 (1 tuần), tập trung tiến hành công tác tổ chức, nhân sự vào đầu kỳ họp. Tại đợt 1, Quốc hội cũng nghe trình bày tờ trình, báo cáo và thảo luận tại tổ, hội trường đối với một số dự án luật, nghị quyết; xem xét, thảo luận về chương trình giám sát của Quốc hội năm 2027; trình bày tờ trình, báo cáo và thảo luận tại tổ về kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước.

Đợt 2 từ ngày 20-25/4 (1 tuần), Quốc hội sẽ nghe trình bày tờ trình, báo cáo và thảo luận các dự án luật, nghị quyết còn lại; thảo luận tại hội trường và biểu quyết các nội dung về kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước; biểu quyết thông qua các luật, nghị quyết.

Thời gian nghỉ giữa 2 đợt họp dự kiến là 8 ngày, để các cơ quan chủ trì soạn thảo hoàn thiện hồ sơ các nội dung trình Quốc hội.

Phát biểu về nội dung kỳ họp, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng đề xuất bổ sung Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Luật Phòng, chống rửa tiền vào chương trình. Các dự án này đang được lấy ý kiến các thành viên Chính phủ, hồ sơ đã cơ bản hoàn thành.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng phát biểu. Ảnh: QH

Phó Thủ tướng đề nghị bổ sung 3 báo cáo gửi đại biểu tự nghiên cứu liên quan đường sắt. Cụ thể là báo cáo về thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam; báo cáo về thực hiện chủ trương đầu tư dự án xây dựng tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng; báo cáo về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù, đặc biệt để phát triển hệ thống mạng lưới đường sắt đô thị tại TP Hà Nội, TPHCM.

Chính phủ cũng đề nghị bổ sung báo cáo vay và trả nợ công 5 năm 2026- 2030 vào nội dung kỳ họp thứ nhất. Phó Thủ tướng nêu rõ Chính phủ đang nỗ lực hoàn thiện các dự án luật còn lại để kịp trình Quốc hội.

Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu Nguyễn Hữu Đông. Ảnh: QH

Về công tác nhân sự, Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu Nguyễn Hữu Đông cho biết theo luật ngày 25/3 sẽ công bố nhưng sẽ cố gắng công bố danh sách những người trúng cử Quốc hội khóa 16 vào sáng 23/3.

Ủy ban đề xuất tại kỳ họp thứ nhất không tổ chức thảo luận nhân sự tại đoàn để tiết kiệm thời gian (dự kiến khoảng 3 ngày sẽ hoàn thành công tác nhân sự, thay vì 4-5 ngày nếu có họp đoàn) và sẽ xin ý kiến đại biểu Quốc hội về nội dung này.

Kết luận phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nêu rõ Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhất trí triệu tập kỳ họp thứ nhất, họp phiên trù bị vào chiều 5/4.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu. Ảnh: QH

Về công tác nhân sự, Chủ tịch Quốc hội cho biết sẽ xin ý kiến Quốc hội về việc có thảo luận công tác nhân sự tại đoàn như các kỳ họp trước không. Bên cạnh đó, dự kiến sẽ truyền hình, phát thanh trực tiếp ngay từ thời điểm trình bày dự thảo nghị quyết về việc bầu Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch nước, Thủ tướng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao (trước khi tiến hành lễ tuyên thệ).

Ông cho biết, lần này sẽ không tuyên thệ 2 lần do tổ chức sớm kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 16 gần 3 tháng so với trước đây.