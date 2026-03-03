Chỉ ít ngày nữa, hơn 73 triệu cử tri cả nước sẽ đi bỏ phiếu lựa chọn những người xứng đáng nhất tham gia Quốc hội khóa 16 và HĐND các cấp.

Trả lời phỏng vấn báo chí, Tổng Thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Quang Mạnh nhấn mạnh, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 16 không đơn thuần là một sự kiện chính trị định kỳ 5 năm một lần. Đây là sự kiện trọng đại để nhân dân trực tiếp trao quyền, lựa chọn những người xứng đáng nhất đại diện cho hơn 100 triệu dân quyết định những vấn đề chiến lược của đất nước trong 5 năm tới.

Thành công của cuộc bầu cử không chỉ được đo bằng tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu hay sự tuân thủ quy trình pháp luật, mà còn bằng chất lượng đội ngũ đại biểu được lựa chọn - những người có đủ bản lĩnh, trí tuệ và khát vọng phát triển.

Không để mình bị chi phối bởi lợi ích cục bộ hay nhóm lợi ích

Trong bối cảnh đất nước đang bước vào một giai đoạn phát triển mới, mỗi quyết sách của Quốc hội không chỉ giải quyết vấn đề trước mắt, mà còn định hình tương lai dài hạn của quốc gia. Ông Lê Quang Mạnh cho hay, yêu cầu đặt ra đối với mỗi đại biểu Quốc hội không chỉ cao hơn về tiêu chuẩn, mà còn cao hơn về chất lượng và chiều sâu trách nhiệm.

Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 16 và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Ảnh: QH

Ông Lê Quang Mạnh cho rằng, đại biểu Quốc hội phải là những người có bản lĩnh chính trị vững vàng và ý thức sâu sắc về sứ mệnh đại diện. Đại biểu Quốc hội là người được nhân dân trực tiếp trao quyền, thay mặt nhân dân thực thi quyền lực nhà nước ở cấp cao nhất. Vì vậy, mỗi đại biểu phải tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với nhân dân, với Hiến pháp; đặt lợi ích quốc gia - dân tộc lên trên hết, trước hết; không để mình bị chi phối bởi lợi ích cục bộ hay nhóm lợi ích.

Đại biểu Quốc hội khóa 16 phải có năng lực hoạch định và phản biện chính sách ở tầm cao.

Mỗi đạo luật, mỗi nghị quyết của Quốc hội hôm nay đều có thể tạo ra hiệu ứng nhiều năm sau. Điều đó đòi hỏi đại biểu không chỉ nắm chắc thực tiễn trong nước mà còn phải có tư duy so sánh, tiếp cận thông lệ quốc tế, biết phân tích tác động đa chiều và dự báo được những rủi ro chính sách...

Về tính chuyên nghiệp và trách nhiệm đến cùng, ông Lê Quang Mạnh cho biết, Quốc hội ngày càng hoạt động theo hướng chuyên nghiệp hóa, tăng tỷ lệ đại biểu chuyên trách, đòi hỏi mỗi đại biểu phải đầu tư nghiêm túc hơn nữa cả về thời gian và trí tuệ cho công việc nghị trường.

Sự chuẩn bị kỹ lưỡng trước mỗi phiên họp; khả năng tranh luận thẳng thắn nhưng xây dựng; tinh thần theo dõi, giám sát việc thực hiện các nghị quyết đến kết quả cuối cùng… Giám sát, chất vấn không chỉ để “nêu vấn đề” mà để thúc đẩy thay đổi, tạo chuyển biến thực chất trong quản lý, điều hành.

Tổ bầu cử mang thùng phiếu và vật tư trang bị lên nhà giàn DK1/9. Ảnh: Văn Đường

Đại biểu Quốc hội phải là người theo đuổi đến cùng các cam kết và kiến nghị sau giám sát, bảo đảm luật, nghị quyết thực sự đi vào cuộc sống. Đó là những biểu hiện rất cụ thể của tính chuyên nghiệp và tính trách nhiệm trong hoạt động nghị trường mà mỗi đại biểu phải luôn ghi nhớ và thực hiện.

Đại biểu Quốc hội phải có phẩm chất liêm chính và dũng khí chính trị, ông Lê Quang Mạnh khẳng định, Quốc hội là diễn đàn dân chủ cao nhất của đất nước.

Ở đó, tiếng nói của đại biểu phải phản ánh trung thực ý chí, nguyện vọng của cử tri; phải dám nêu vấn đề khó, dám bày tỏ chính kiến trên tinh thần xây dựng; dám chịu trách nhiệm về quyết định của mình. Sự liêm chính và minh bạch của mỗi đại biểu sẽ củng cố niềm tin của nhân dân đối với cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất.

Thành công của cuộc bầu cử quyết định đến chất lượng “đầu vào” của Quốc hội

Tổng Thư ký Quốc hội nhấn mạnh, thành công của cuộc bầu cử sẽ quyết định chất lượng và tầm vóc của Quốc hội trong cả nhiệm kỳ.

Một cuộc bầu cử được tiến hành dân chủ, minh bạch, đúng pháp luật và thực sự phản ánh ý chí, nguyện vọng của nhân dân là nền tảng chính trị - xã hội vững chắc cho Quốc hội khóa mới. Tính chính danh, sự đồng thuận và niềm tin của cử tri chính là “vốn chính trị” quan trọng nhất để Quốc hội thực thi vai trò của cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất.

Khi đại biểu bước vào nghị trường với sự tín nhiệm của nhân dân, mỗi quyết định lập pháp, mỗi nghị quyết quan trọng sẽ có thêm sức nặng và sự ủng hộ trong quá trình tổ chức thực hiện.

Tổng Bí thư Tô Lâm kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại trụ sở UBND phường Hoàn Kiếm, TP Hà Nội. Ảnh: Phạm Hải

Thành công của cuộc bầu cử quyết định trực tiếp đến chất lượng “đầu vào” của Quốc hội. Mỗi lá phiếu của cử tri không chỉ là lựa chọn một cá nhân cụ thể, mà còn là lựa chọn chất lượng của cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất và chất lượng thể chế, khả năng bứt phá của đất nước trong 5 năm tới.

Quốc hội khóa 16 phải là một Quốc hội thực sự chuyên nghiệp, hiện đại và vận hành trên nền tảng số, tiếp tục đi đầu trong đổi mới phương thức làm việc.

Hoạt động lập pháp phải ngày càng khoa học, công khai, minh bạch, có sự tham gia rộng rãi của người dân, doanh nghiệp, đội ngũ trí thức và chuyên gia. Quốc hội phải thực sự trở thành trung tâm của hoạt động lập pháp chất lượng cao - nơi mỗi đạo luật được ban hành đều được cân nhắc kỹ lưỡng về tính hợp hiến, tính khả thi và tác động dài hạn đối với sự phát triển.

Hoạt động giám sát của Quốc hội phải tiếp tục được nâng tầm, thực chất hơn nữa và đi đến cùng trách nhiệm hơn nữa, gắn với cơ chế theo dõi, đánh giá việc thực hiện cam kết và kiến nghị sau giám sát.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn kiểm tra công tác bầu cử tại TP Cần Thơ. Ảnh: QH

Mối liên hệ giữa đại biểu với cử tri phải được củng cố và làm sâu sắc hơn nữa. Quốc hội phải là nơi nhân dân thực sự cảm nhận được tiếng nói của mình được lắng nghe và phản ánh trung thực. Đại biểu Quốc hội phải mang “hơi thở” cuộc sống vào từng quyết sách.

Khi Quốc hội là diễn đàn dân chủ, thẳng thắn và trách nhiệm, niềm tin xã hội sẽ được tăng cường, đó là “nguồn lực mềm” vô cùng quan trọng cho sự phát triển của đất nước trong bối cảnh tình hình khu vực và thế giới có nhiều biến động nhanh, phức tạp, khó lường như hiện nay.