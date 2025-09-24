Trong guồng quay ồn ào và nhiều áp lực, không ít người từng thấy mình rơi vào cảm giác mệt mỏi, trống rỗng hay hoài nghi chính bản thân. Khi ấy, ai cũng mong tìm một nơi đủ bình yên để tâm hồn trú ngụ. Với nhiều người, đó có thể là một bản nhạc xưa, một góc quán quen hay đơn giản là một cuốn sách nhỏ. Và Dẫu thế gian khắc nghiệt vẫn mong em dịu dàng (Bách Việt phát hành) của Dạ Hi chính là một chốn dừng như thế.

Cuốn sách tập hợp 13 truyện ngắn - những lát cắt tinh tế của đời sống. Truyện của Dạ Hi giống như những đoạn phim quay chậm, nơi các nhân vật bình thường sống lặng lẽ, nhiều khi buồn bã, đôi lúc trống trải. Họ có thể là cô gái vừa bước ra khỏi mối tình dằn vặt, một người trẻ vật lộn với những hoài nghi bản thân hay một người trưởng thành chống chọi với cô đơn. Nhân vật không hiện lên rõ bằng ngoại hình mà được khắc họa qua cảm xúc, để người đọc dễ dàng nhìn thấy chính mình.

Cuốn sách tập hợp 13 truyện ngắn - những lát cắt tinh tế của đời sống. Ảnh: Bách Việt

Là du học sinh Việt Nam tại Hàn Quốc, Dạ Hi kể chuyện bằng giọng văn cuốn hút và sâu sắc. Ẩn trong từng câu chữ là sự thấu hiểu chân thành, như thể tác giả đang đối thoại trực tiếp cùng độc giả.

Trong số các truyện ngắn, Nhân duyên trong tay được chính tác giả xem là tác phẩm tâm đắc nhất. Không có một cái kết viên mãn hay giải thoát hoàn toàn cho nhân vật, truyện khép lại ở sự lưng chừng, vừa xót xa, vừa tiếc nuối nhưng cũng đầy chấp nhận. Cái kết không trọn vẹn ấy làm nên chiều sâu cảm xúc, bởi đời thực đâu nhiều cổ tích. Con người buộc phải học cách đối diện với điều dở dang, với nhân duyên lỡ làng và bình thản bước tiếp.

Thông điệp xuyên suốt cuốn sách là một lời nhắn nhủ dịu dàng: nếu bạn từng mỏi mệt, từng nghi ngờ bản thân hay thấy số phận mình thật khổ, hãy nhớ rằng bạn không hề đơn độc. Ai cũng từng đi qua những ngày chẳng dễ dàng. Nhưng giống như ánh sáng sau màn đêm, niềm tin và tình yêu sẽ đến vào lúc bất ngờ nhất.

Dạ Hi nhấn mạnh: thế giới có thể khắc nghiệt nhưng dịu dàng cũng là một phần của nó. Và nếu có thể, hãy chọn trở thành một phần của sự dịu dàng ấy, với người khác và với chính mình. Đó không phải là yếu đuối, mà là một dạng bản lĩnh: bản lĩnh để không bị cuốn trôi, để giữ lấy sự ấm áp trong những ngày lạnh lẽo nhất.