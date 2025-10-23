Sau thành công của Khởi nghiệp và vận hành đúng hướng, tác giả Lê Đình Hiền tiếp tục ra mắt cuốn Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ - Chiến lược phát triển bền vững.

Tác giả Lê Đình Hiền cho biết viết cuốn sách này dành cho những người khởi nghiệp không qua trường lớp quản trị chính quy nhưng có khát vọng làm chủ và lãnh đạo doanh nghiệp theo hướng chuyên nghiệp.

Theo tác giả Lê Đình Hiền, cuốn sách ra đời nhằm cung cấp khuôn khổ quản trị bài bản, giúp các chủ doanh nghiệp chuyển từ tư duy tự làm tất cả sang xây dựng hệ thống và dẫn dắt đội ngũ, hướng đến mô hình lãnh đạo có tổ chức, hiệu quả và bền vững.

Cuốn sách chỉ ra ba thách thức lớn khiến doanh nghiệp vừa và nhỏ chật vật sinh tồn sau khởi nghiệp. Đó là: Hạn chế về tài chính; Khó tiếp cận nguồn vốn, dòng tiền không ổn định, chu kỳ thanh toán dài khiến doanh nghiệp dễ rơi vào mất cân đối; Thiếu kỹ năng quản trị: Nhiều chủ doanh nghiệp ra quyết định dựa trên cảm tính, thiếu dữ liệu và công cụ quản lý chuyên nghiệp; Áp lực cạnh tranh: Hạn chế về nguồn lực, thương hiệu và công nghệ khiến doanh nghiệp vừa và nhỏ gặp bất lợi trước các tập đoàn lớn.

Từ kinh nghiệm hơn 17 năm hoạt động trong nhiều lĩnh vực và công tác xã hội, tác giả Lê Đình Hiền đúc kết lộ trình 5 phần chuyển đổi tư duy lãnh đạo, tập trung vào ba trụ cột chính, bao gồm:

Quản trị nền móng và tài chính thông minh: Lập kế hoạch kinh doanh bài bản, kiểm soát dòng tiền, tối ưu lợi nhuận và huy động vốn an toàn.

Tối ưu vận hành và văn hóa nội bộ: Xây dựng quy trình làm việc tinh gọn, nuôi dưỡng văn hóa doanh nghiệp, tạo sức mạnh nội sinh và giữ chân nhân tài.

Chiến lược tăng trưởng trong kỷ nguyên số: Ứng dụng công nghệ và chuyển đổi số để tối ưu vận hành, đồng thời phát triển marketing thông minh, mở rộng hệ thống hợp tác - nhượng quyền.

Ông Nguyễn Cảnh Bình, Chủ tịch Alpha Books - đơn vị phát hành, nhận định: "Cuốn cẩm nang này không chỉ là tài liệu tham khảo mà là hành trang quý giá cho bất kỳ ai đang hoặc sẽ dấn thân vào con đường kinh doanh. Một khuôn khổ vận hành rõ ràng, bài bản chính là chìa khóa giúp doanh nghiệp vừa và nhỏ đứng vững và phát triển bền vững".