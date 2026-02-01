Tiến sĩ tâm lý Nguyễn Cao Minh.

Cuốn sách gồm 16 câu chuyện có thật, được chắt lọc từ quá trình hành nghề của Tiến sĩ Nguyễn Cao Minh. Đó là hành trình của một thanh niên sống trong thế giới tưởng tượng chi phối mọi suy nghĩ; một cô gái vật lộn với ham muốn tự hủy hoại; một người cha nỗ lực hàn gắn mối quan hệ với con; một phụ nữ mắc kẹt trong mối quan hệ độc hại; hay một người cao tuổi loay hoay tìm lại ý nghĩa sống. Dù xuất phát điểm khác nhau, họ đều tìm đến trị liệu tâm lý khi không thể tìm được sự thấu hiểu từ những mối quan hệ quen thuộc.

Chia sẻ về động lực viết sách, Tiến sĩ Nguyễn Cao Minh cho biết muốn ghi lại những khoảnh khắc kỳ diệu trong hành trình hồi phục của thân chủ, khi sự thấu hiểu và thay đổi xuất hiện. Đồng thời, anh cũng bày tỏ trăn trở trước cách truyền thông và sách tham khảo thường mô tả người mắc vấn đề tâm lý một chiều, bi kịch hóa số phận, coi họ như những cá thể yếu đuối, bất lực trước hoàn cảnh.

Để cuốn sách gần gũi với đông đảo độc giả, Nguyễn Cao Minh tiết chế tối đa việc sử dụng thuật ngữ chuyên môn và số liệu thống kê. Thay vào đó, anh lựa chọn cách kể giản dị, giàu cảm xúc, giúp người đọc dễ dàng đồng cảm và soi chiếu chính mình trong từng câu chuyện.

Tác phẩm mang đến nhiều thông điệp quan trọng: cần nhìn con người trong tính toàn vẹn, không quy họ thành một tập hợp các vấn đề, cần học cách lắng nghe sâu sắc trong các mối quan hệ, đồng thời thẳng thắn chỉ ra những định kiến còn tồn tại về bệnh lý tâm thần trong xã hội.

Đánh giá về cuốn sách, bác sĩ Nguyễn Lân Hiếu nhận xét: "Tiến sĩ Nguyễn Cao Minh khẳng định bản chất của trị liệu không phải là dạy đời mà là đồng hành. Nhà trị liệu không cứu ai cả, họ chỉ mở ra không gian để thân chủ tự cứu mình. Sự thành thật về mệt mỏi, giới hạn của bản thân đã tạo nên một tiếng nói chuyên môn đáng tin cậy và đầy nhân văn".

Họa sĩ Hà Trí Hiếu ví cuốn sách như một vở kịch về thân phận con người, đạo diễn Bùi Thạc Chuyên đánh giá đây là cuốn sách quý cần đọc lại nhiều lần, còn TS. Lê Thị Trúc Anh cho rằng tác phẩm là một lời tự sự giản dị, sâu sắc về hành trình chữa lành.

Với nền tảng học vấn tại Đại học Central Queensland (Úc) và nhiều năm kinh nghiệm trong nghiên cứu, giảng dạy, trị liệu cá nhân, Tiến sĩ Nguyễn Cao Minh đã mang đến cho độc giả một tác phẩm vừa khoa học, vừa giàu cảm xúc. Cuốn sách không chỉ dành cho những ai đang đối mặt với bất ổn tâm lý mà còn là người bạn đồng hành cho người thân, người làm nghề và tất cả những ai mong muốn sống bao dung, thấu hiểu hơn với chính mình và cộng đồng.