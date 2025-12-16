Cuốn sách song ngữ Việt - Anh Con tha thứ rồi, ba mẹ ơi! – I forgive you, Mom and Dad! được trình bày in màu, minh họa mềm mại, mở ra không gian để cha mẹ và con cùng đọc, trò chuyện và học cách gọi tên cảm xúc.

Tác giả Ái Quỳnh (bên phải) tại buổi giao lưu ra mắt sách.

Tại buổi giao lưu ra mắt sách, tác giả - thạc sĩ Nguyễn Ngọc Ái Quỳnh cho biết không muốn cuốn sách dạy con. Điều chị hướng tới là tác phẩm như một người bạn nhỏ cho gia đình, nơi người lớn không cảm thấy bị phán xét, còn trẻ em thấy gần gũi, quen thuộc. Vì thế, sách được thiết kế song ngữ hoàn toàn, mỗi trang đều là lời mời đối thoại giữa ba mẹ và con.

Các câu chuyện trong sách đặt tiếng Việt và tiếng Anh song song, không chỉ giúp trẻ làm quen ngoại ngữ mà còn tạo cơ hội để cảm xúc được lặp lại, soi chiếu dưới hai lớp ngôn ngữ. Đọc bằng tiếng Việt để chạm vào cảm xúc, đọc lại bằng tiếng Anh để mở rộng vốn từ, rồi dừng lại cùng nhau đặt câu hỏi: "Nếu là con, con sẽ nói gì?", "Nếu là ba/mẹ, mình sẽ trả lời ra sao?".

Tác giả ký tặng sách độc giả.

Từ góc nhìn giáo dục, cô Nailya Rakhimova đánh giá cuốn sách là chất liệu đẹp cho những buổi tối học mà chơi trong gia đình, ngôn ngữ không còn nằm trên trang giấy mà đi vào mối quan hệ giữa cha mẹ và con, giúp trẻ sớm học cách diễn đạt cảm xúc một cách lành mạnh.

Không dừng ở một cuốn sách đọc, Con tha thứ rồi, ba mẹ ơi! còn được xây dựng như một cuốn sổ thực hành cảm xúc. Mỗi chương đều có phần gợi ý hành động: viết thư cho chính mình, viết thư cho con, các câu hỏi suy ngẫm, bài tập thay thế lời quát mắng bằng câu hỏi dịu dàng hay khoảng dừng cần thiết trước khi cơn giận bùng lên.

Theo cô Trần Thị Kim Hạnh - thạc sĩ Tâm lý học, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Trần Thị Lý, cuốn sách giống như một cuốn sổ thực hành cảm xúc cho cả nhà. Trẻ em ngày nay không chỉ cần được dạy đúng - sai mà cần một ngôn ngữ chung để nói với cha mẹ về nỗi buồn, sự tủi thân và niềm tự hào của mình. Những trang sách song ngữ, in màu chính là chiếc cầu nối hai thế hệ lại gần nhau hơn.