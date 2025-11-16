Nhà xuất bản Kim Đồng phối hợp với các đơn vị tổ chức chương trình trò chuyện nghệ thuật Những câu chuyện bên kia khoảng lặng, nhân dịp giới thiệu hai cuốn sách tranh không lời Cơn sóng và Cái bóng của nghệ sĩ Suzy Lee (Hàn Quốc).

Giám tuyển sách thiếu nhi Phạm Thị Hoài Anh dẫn dắt khán giả mở từng trang sách.

Sự kiện mở ra từ câu hỏi: "Khi ngôn từ không hiện diện, chúng ta sẽ kể những câu chuyện như thế nào?" và tiếp tục mở rộng qua các suy tư về trí tưởng tượng, đường nét, nhịp điệu, khoảng lặng - những yếu tố tạo nên ngôn ngữ của nghệ thuật không lời, từ sách tranh đến âm nhạc cổ điển.

Lấy cảm hứng từ Cơn sóng - cuốn sách được xem là biểu tượng sáng tạo của Suzy Lee, chương trình mời khán giả bước ra khỏi giới hạn của lời kể để lắng nghe những câu chuyện vang lên trong mỗi trải nghiệm cá nhân.

Trong buổi trò chuyện, giám tuyển sách thiếu nhi Phạm Thị Hoài Anh dẫn dắt khán giả mở từng trang sách Cơn sóng, khám phá những chuyển động cảm xúc ẩn trong nhịp thở, khoảng lặng và cấu trúc vật lý của cuốn sách. Suzy Lee được đánh giá là bậc thầy trong việc kể chuyện bằng đường biên, liên tục tạo nên những bất ngờ ở nơi ranh giới giữa thực và ảo, giữa giới hạn và tự do.

Tiếp đó, giám tuyển Phan Đỗ Phúc và các nghệ sĩ Dàn nhạc Giao hưởng Trẻ Việt Nam (VYMI) trình diễn những biến tấu âm nhạc dựa trên một ý tưởng giai điệu đơn giản, qua đó phản chiếu cách Suzy Lee khai triển một đường nét hay chủ đề trong sách: lặp lại, mở rộng, biến hóa để tạo nên thế giới đa tầng. Không cần lời, chỉ nhịp, hình và khoảng trắng, âm nhạc và sách tranh gặp nhau ở tinh thần tối giản mà giàu chiều sâu cảm thụ.

Nổi tiếng với phong cách vẽ chì than kết hợp gam màu tương phản mạnh, Suzy Lee để độc giả, đặc biệt là trẻ em trở thành đồng tác giả, tự suy đoán và sáng tạo câu chuyện theo cách riêng. Nhờ đặc tính phi ngôn ngữ, sách tranh của cô vượt qua rào cản văn hóa, tiếp cận độc giả nhiều quốc gia.

Hai tác phẩm Cơn sóng và Cái bóng đều nằm trong Bộ ba ranh giới của Suzy Lee. Nếu Cơn sóng đưa độc giả đến bãi biển mênh mông với trò đùa của cô bé và sóng nước thì Cái bóng mở ra cuộc phiêu lưu trong căn phòng tối, nơi ranh giới giữa thực và ảo liên tục hòa trộn.

Bà Nguyễn Thị Kim Dung, Trưởng ban biên tập Sách Tranh, NXB Kim Đồng cho biết, dòng sách tranh không lời, từng được xem là kén độc giả, đang dần được công chúng đón nhận.

"Chúng tôi tin rằng sự trưởng thành trong thị hiếu và tinh thần tìm tòi phong cách mới của độc giả, họa sĩ, tác giả trong nước sẽ giúp dòng sách này ngày càng được quan tâm", bà nói.

Theo NXB Kim Đồng, sách tranh không lời mở ra thế giới tưởng tượng phong phú, mỗi cuốn sách có vô vàn cách cảm, cách hiểu, cách kể. Độc giả phải huy động toàn bộ giác quan để nhìn, lật, chạm, suy ngẫm và lý giải, biến mỗi lần trải nghiệm thành một câu chuyện độc nhất. Trước đó, nhà xuất bản từng giới thiệu nhiều ấn phẩm thuộc dòng sách này như: Cuộc phiêu lưu của cún Polo, Bánh gato đâu nhỉ?, Bí mật trong tay nải, Những bông hoa bên vệ đường…

Suzy Lee sinh tại Seoul (Hàn Quốc), tác phẩm của cô được xuất bản rộng rãi và triển lãm ở nhiều quốc gia. Năm 2022, Suzy Lee được trao Huy chương Hans Christian Andersen - giải thưởng cao quý nhất dành cho tác giả sách thiếu nhi.

Cơn sóng từng giành huy chương Vàng của Hiệp hội họa sĩ minh họa tại triển lãm Nghệ thuật Hoa Kỳ năm 2008. Cơn sóng và Cái bóng đều được chọn vào danh sách sách minh họa xuất sắc nhất của The New York Times các năm 2008 và 2010.